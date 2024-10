Chico Sardelli é reeleito prefeito de Americana

Chico Sardelli, reeleito prefeito de Americana - Foto: Editoria de Arte/Liberal

Chico Sardelli (PL) terá mais quatro anos para governar Americana. A reeleição foi confirmada na noite deste domingo (6) com a apuração dos votos. Assim como em 2020, Chico terá como vice o comerciante Odir Demarchi (PSD).

Veja como ficou a votação com 100% das urnas apuradas

– Chico Sardelli (PL) | 85.932 votos | 72,75%

– Maria Giovana (PDT) | 27.660 votos | 23,42%

– Ricardo Pascote (União) | 4.532 votos | 3,84%

Francisco Antonio Sardelli, de 68 anos, é empresário e prefeito de Americana desde 2020. Ele já foi deputado federal, entre 2000 e 2006, e deputado estadual, por três mandatos consecutivos, entre 2007 e 2020. Entre 1989 e 1991, foi presidente do Rio Branco Esporte Clube, quando o time conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista.

Para o segundo mandato, Chico terá de lidar novamente com a questão do abastecimento no município. Apesar dos investimentos feitos durante a gestão de Omar Najar (2015-2020) e no primeiro mandato de Chico, diversos bairros da cidade ainda sofrem com a falta d’água.

Ainda no tema saneamento básico, há expectativa de que a concessão do serviço de esgoto do DAE (Departamento de Água e Esgoto), defendida pelo governo Chico, saia do papel nos próximos anos.

Outra demanda que deverá ser foco do governo municipal será a saúde. Durante seu primeiro mandato, a gestão de Chico fez investimentos em unidades de saúde, buscou custeio do governo federal e alterou a administração do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, hoje, sob responsabilidade da organização social Santa Casa de Chavantes – tema que foi um dos principais alvos de crítica de Maria Giovana durante a campanha.

Em sabatina promovida pelo Grupo Liberal, o prefeito reeleito afirmou ainda que pretende construir uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) no Zanaga, um dos bairros mais populosos da cidade.

Chico também chega ao segundo mandato em um novo partido. Depois de 18 anos no PV, pelo qual foi eleito prefeito em 2020, o empresário agora é parte do PL. A migração se deu com o apoio do ex-presidente Jair Bolsonaro, que assinou a filiação de Chico e outros políticos da região.

Para esta eleição, Chico se aliou aos partidos PSD, Agir, PRD, Podemos e DC.

Veja os resultados das últimas eleições em Americana

2020

Chico Sardelli (PV) – 36,19%

Maria Giovana (PDT) – 26,74%

Rafael Macris (PSDB) – 17,7%

Talitha de Nadai (PSD) – 4,91%

Major Crivelari (PSL) – 4,69%

Kim (Solidariedade) – 3,89%

Delegado Alfredo Ondas (MDB) – 3,54%

Lurdinha Ginetti (PT) – 1,33%

Adriano de Oliveira (Psol) – 1,01%

2016

Omar Najar (PMDB) – 72,71%

Erich Hetzl Junior (PDT) – 21,78%

Luciano Corrêa (PSD) – 3,56%

Dimas Zulian (Rede) – 1,94%

2014 (eleição suplementar)

Omar Najar (PMDB) – 75,5%

Welington Rezende (PRB) – 18,39%

Paulo Chocolate (PSC) – 6,14%

2012

Diego De Nadai (PSDB) – 57,33%

Omar Najar (PMDB) – 22,25%

Antonio Mentor (PT) – 20,42%

2008

Diego De Nadai (PSDB) – 36,44%

Antonio Mentor (PT) – 34,82%

Chico Sardelli (PV) – 28,04%

Ronaldo Moreno (PMN) – 0,7%

Omar Najar (PMDB) – 0% (Inapto)

2004

Erich Hetzl Junior (PDT) – 39,83%

Chico Sardelli (PFL) – 34,39%

Antonio Mentor (PT) – 24,45%

Ronaldo Moreno (PHS) – 1,31%