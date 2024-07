Chico Sardelli e Maria Giovana vão à Justiça contra ofensas nas redes sociais

Juiz mandou retirar do ar postagem paga com críticas a prefeito e comentário com acusação a ex-vereadora; entenda

Chico Sardelli e Maria Giovana Fortunato - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os dois pré-candidatos à Prefeitura de Americana, Chico Sardelli (PL) e Maria Giovana Fortunato (PDT), já têm procurado a Justiça para lidar com propagandas negativas e ofensas nas redes sociais.

No último dia 10, advogados do diretório municipal do PL em Americana acionaram o juízo da 384ª Zona Eleitoral contra postagens do perfil de um pré-candidato do PT. Feitos no Instagram e no Facebook, os posts foram impulsionados – ou seja, pagos para atingirem uma audiência maior ou específica nas plataformas de redes sociais.

O impulsionamento de propaganda eleitoral negativa na internet é proibido por uma resolução do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) de 2019.

A ação do PL local criticava as postagens, que atribuiriam “fatos inverídicos” a Chico. O post do pré-candidato dizia que o atual prefeito “jogava dinheiro” no bolso do dono da empresa responsável pelo transporte público urbano em Americana.

Ainda no mesmo dia em que a ação foi protocolada, o juiz eleitoral Fabio Rodrigues Fazuoli determinou, de maneira liminar (temporária), que o Facebook e o Instagram, plataformas da Meta, retirassem do ar as postagens. Nesta quinta-feira, 18, as páginas dos conteúdos constavam como indisponíveis.

Principal adversária de Chico, até então, Maria Giovana também levou um comentário contra si à Justiça Eleitoral local. Por meio de advogados do PDT de Americana, a ex-vereadora e segunda candidata mais votada nas eleições a prefeito de 2020 moveu ação contra o comentário de uma mulher que a acusou de “comprar votos” em uma postagem feita por um site de notícias da cidade no Instagram.

O juiz da 384ª Zona Eleitoral determinou a retirada do comentário em decisão na última segunda-feira, 15. Nesta quinta, o comentário já não constava na postagem do perfil site de notícias.

“Os fatos imputados pela eleitora à pré-candidata são graves e dependem de prova, excedendo às críticas próprias do debate democrático, pois afetam a honra dela ao imputar-lhe ilícito tipificado no artigo 299 do Código Eleitoral como corrupção eleitoral. A jurisprudência da Justiça Eleitoral reconhece que a liberdade de expressão deve observar limites”, argumentou Fazuoli.

O período de propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto, após o registro das candidaturas. “Até lá, qualquer publicidade ou manifestação com pedido explícito de voto pode ser considerada irregular e é passível de multa”, segundo o TSE.