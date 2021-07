Chico Sardelli anuncia obras de substituição de tubulação no Jardim Botânico

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) anunciou na tarde desta quinta-feira (22) o início das obras de substituição de tubulação de águas pluviais no Jardim Botânico Municipal “Prefeito Carroll Meneghell”. O objetivo da obra é ampliar a capacidade de vazão da chuva.

De acordo com o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani existia uma boca de lobo no local, porém não aguentou a velocidade da água da chuva e, há alguns anos, estourou.

“Não era uma obra simples, era complexa. Agora estamos fazendo caixas de retenção e aumentando a tubulação até chegar no córrego do parque”, explicou. Ainda segundo ele, pedestres corriam risco de queda ao passarem pela calçada do local.

“Gostaria de parabenizar a todos os profissionais envolvidos nessa obra tão pedida e sonhada pelos moradores do Jardim Ipiranga e Jardim Amélia”, disse o prefeito Chico Saradelli.

O anúncio foi feito por meio de vídeo nas redes sociais do prefeito. Fizeram parte do anúncio o vice-prefeito Odir Demarchi (PL), o secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani e o diretor do Parque Ecológico, José Carlos Tancredi.