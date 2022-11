Chico sanciona lei que reajusta IPTU para 2023

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o impacto no cálculo do IPTU oscila de acordo com o tipo do imóvel.

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), sancionou nesta segunda-feira a lei que aumenta, em média, 14,13% o valor do IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) para 2023.

O reajuste, proposto pela própria prefeitura, foi aprovado pela câmara no último dia 3. O projeto votado reajusta os valores venais, que servem como base de cálculo para lançamento da cobrança do IPTU e também do ITBI (Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis).

Na tabela territorial, na qual cada área da cidade tem um valor diferente por metro quadrado, haverá acréscimo de 10%, referente à reposição inflacionária estimada para 2022.

Na tabela de valores de construção, além dos 10% de reposição inflacionária, terá mais 10% de aumento real: um total de 20%. Porém, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, o impacto no cálculo do IPTU oscila de acordo com o tipo do imóvel.

A região com maior valor por metro quadrado é o Centro, principalmente os quarteirões entre as ruas Vieira Bueno, Washington Luís, 12 de Novembro e a Avenida Dr. Antônio Lobo, onde há o calçadão. Ao protocolar a proposta no Legislativo, a administração municipal justificou que existe uma defasagem média de 170% nos índices, que não eram majorados há quatro anos.

O projeto teve voto favorável dos vereadores Dr. Otto Kinsui (Cidadania), Dr. Wagner Rovina (PV), Fernando da Farmácia (PTB), Juninho Dias (MDB), Léo da Padaria (PV), Leonora Périco (PDT), Lucas Leoncine (PSDB), Marcos Caetano (PL), Marschelo Meche (PL), Nathália Camargo (Avante), Pastor Miguel Pires (Republicanos) e Thiago Brochi (sem partido).