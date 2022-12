Chico sanciona lei que permite uso de calçadas por bares e restaurantes

A utilização do espaço está sujeita ao pagamento de 0,5% do valor atribuído à área superficial utilizada

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), sancionou, no último sábado, os parklets, ou seja, a possibilidade de bares e restaurantes colocarem mesas e cadeiras nas calçadas, mediante autorização do Poder Público.

A proposta, aprovada pela câmara em novembro, é de autoria da prefeitura. Trata-se de um complemento à lei 6.620, de 31 de março de 2022, sobre o programa Ruas Vivas, que permite a colocação temporária de cadeiras e mesas em vias públicas.

Os parklets surgiram em São Francisco, nos EUA, em 2005, com o objetivo de gerar uma discussão sobre a igualdade do uso do solo. No Brasil, o conceito surgiu em 2012 e o primeiro parklet foi instalado no ano seguinte.

São uma espécie de mini praça que ocupam o lugar de uma ou duas vagas de estacionamento em vias públicas. Podem possuir bancos, mesas, lixeiras, entre outros elementos de conforto e lazer.

Em Americana, a utilização do espaço público para colocação temporária de mesas e cadeiras estará sujeita ao pagamento de 0,5% do valor atribuído à área superficial utilizada, tendo por base o custo do metro quadrado estipulado na planta de valor real do município, atualizado anualmente .

A lei prevê penalidades para os comerciantes que descumprirem as normas, entre elas falta de sinalização ou sinalização inadequada e impedimento de uso de vagas de estacionamento de veículos sem a devida autorização para ampliação da área de atendimento.

A depender da irregularidade, os infratores podem ser multados ou, em último caso, terem o estabelecimento lacrado. O valor das infrações varia de 10 UFESPs (R$ 319,70) a 40 UFESPs (R$ 1.278,80). Cada UFESP corresponde a R$ 31,97.