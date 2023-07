Chico sanciona lei com novas regras para anúncios de promoções em postos

Propositura também trata da cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos e empresas que adulteram e fraudam as bombas

Objetivo da lei é tornar as informações mais claras ao consumidor - Foto: Junior Guarnieri - Liberal

O prefeito Chico Sardelli (PV) sancionou a lei que determina novas regras para anúncios de promoção, como placas e cartazes, em postos de combustíveis, com o objetivo de tornar as informações mais claras ao consumidor.

A resolução, de autoria dos vereadores Silvio Dourado (PL) e Thiago Brochi (sem partido), foi publicada na edição do último sábado do Diário Oficial e entrará em vigor em 30 dias.

O texto da lei obriga que o espaço de anúncio de preços promocionais deverá ser, pelo menos, 25% menor em relação ao espaço onde está o valor real do combustível. Além disso, fica proibido divulgar promoções fora dos horários e dias de realização.

A propositura também trata da cassação de alvará de funcionamento de estabelecimentos e empresas que adulteram e fraudam as bombas.

“A população precisa ter informação de forma clara e objetiva, para que não seja induzida ao erro”, disse Dourado.

Já Brochi, que lidera um trabalho de fiscalização dos postos, destacou que a lei foi motivada por reclamações de pessoas e ajudará na abordagem aos proprietários dos estabelecimentos.

“A lei tinha de ser sancionada antes de sair a campo para fiscalizar, porque agora conseguimos fazer um trabalho legal em conjunto com o Procon e estamos protegidos pela legislação. As reclamações chegam todos os dias: propaganda enganosa, descontos que não ficam claros. Mas muitos têm medo de fazer as denúncias formais. A lei dá suporte”, ponderou Brochi.

Em caso de não cumprimento, a fiscalização pode apreender os anúncios de preços promocionais e a prefeitura tem a possibilidade de acionar o Procon para o cumprimento das determinações.