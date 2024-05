Chico recebe presidente da Goodyear para discutir momento negativo do setor

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), recebeu em seu gabinete nesta terça-feira (28) o presidente da Goodyear do Brasil, Jeff Havlin, para discutir o momento negativo da indústria de pneumáticos. De acordo com o representante da multinacional, o setor tem enfrentado uma concorrência desleal de produtos chineses.

Prefeito e presidente da Goodyear do Brasil, Jeff Havlin, durante reunião – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

O apontamento feito por Havlin é apoiado por uma pesquisa realizada pela Anip (Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos) com 11 empresas fabricantes de pneus no País.

Segundo a associação, de 2017 a 2023 as vendas de pneus das indústrias nacionais caíram 18% – de 41,4 milhões para 33,9 milhões -, enquanto as importações cresceram 117% – de 16,9 milhões para 36,8 milhões.

Além disso, a Anip levantou, com base em dados da Receita Federal do Brasil, que cerca 50% das importações de pneus chegam ao País abaixo do custo de matéria prima e 100% abaixo do custo industrial.

Essa pesquisa foi levada ao chefe do Executivo americanense pela Goodyear, com o intuito de pedir a intermediação junto ao governo federal para medidas de proteção à produção nacional.

“O cenário apresentado pelo presidente da Goodyear nos preocupa, porque Americana tem a maior fábrica da empresa na América Latina e a segunda maior do mundo. Uma fábrica que gera milhares de empregos e que tem um papel fundamental na economia”, comentou Chico.

No ano passado, empresários da indústria de pneumáticos e Chico se reuniram com Alckmin – Foto: Prefeitura de Americana/Divulgação

Em 11 de outubro de 2023, o prefeito de Americana conseguiu intermediar uma reunião de empresários do setor com o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A tendência é que um novo encontro seja solicitado para discutir a demanda.