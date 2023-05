Chico quer incluir Arraiá do LIBERAL no calendário oficial de Americana

Evento reuniu 2,5 mil pessoas no primeiro dia - Foto: Junior Guarnieri / Liberal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), antecipou que pretende incluir o Arraiá do LIBERAL no calendário oficial de Americana. Acompanhado do vice Odir Demarchi (PL), ele esteve na abertura do evento, que reuniu 2,5 mil pessoas nesta sexta-feira e que continua hoje na frente da sede do Grupo Liberal, na Rua Tamoio, número 875, na Vila Santa Catarina.

O diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani, ficou satisfeito com o público. “Foi superpositivo, o pessoal compareceu em peso. Estou passando de barraca em barraca e percebemos que as entidades estão comercializando bem e toda a renda será revertida para elas.”

Prefeito Chico Sardelli (PV) e o vice Odir Demarchi (PL) prestigiaram o evento ao lado do diretor comercial do Grupo Liberal, Fernando Giuliani – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Fernando disse ainda que será sorteada uma TV por dia, além de R$ 500 em dinheiro durante as rodadas do show de prêmios.

“Quero parabenizar o Grupo Liberal, na pessoa do Fernando Giuliani, pelo trabalho profissional. Queremos colocar o Arraiá no calendário oficial. Essa é a segunda edição. Espero que tenha mais 70 anos desse lazer sadio, que retrata um pouco as festas juninas”, completa Chico.

Cantora Elis Lahr animou a primeira noite do Arraiá do LIBERAL – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Para Odir, o evento dá oportunidade para as entidades sociais. “É uma alternativa para que possam fazer uma arrecadação e assim continuar seus trabalhos à frente da cidade”, disse o vice-prefeito.

A professora Carolina Mendes Barbosa trouxe os filhos e amigos para participar. “Encontrei uma opção de lazer e oportunidade para achar as comidas típicas dessa época.”

Música

O evento também contou com a apresentação de Elis Lahr, que trouxe repertório de músicas sertanejas e MPB. Neste sábado, a festa recomeça às 16 horas, com a venda para o show de prêmios. A primeira rodada deve iniciar às 17 horas e a última às 23 horas, também com R$ 500 para cartela cheia. Também haverá convites para cinema, eletrodomésticos e rodízios de pizza.

As atrações artísticas serão as duplas Danilo & Ricardo e Dany & Diego. Nos intervalos dos shows, a animação do Arraiá será feita pelas equipes das rádios Clube (AM 580) e Gold FM (94,7), com as vozes já conhecidas pelo público.