Chico promulga lei que institui Plano Municipal de Mobilidade Urbana em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), promulgou a lei que institui o Plano Municipal de Mobilidade Urbana, estabelecendo as diretrizes para o acompanhamento e monitoramento do projeto, assim como a avaliação revisão periódica. A promulgação foi publicada nesta terça-feira (28), no Diário Oficial do Município.

Motos, carros e bicicleta em um dos gargalos do trânsito em Americana, o Viaduto Amadeu Elias – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O plano possui metas com prazo de até dez anos, trazendo diretrizes para diferentes modalidades de transporte, incluindo por aplicativo. Entre as ações previstas pelo projeto, estão a criação de uma Secretaria de Modalidade Urbana até a duplicação da Estrada Ivo Macris. Além disso, estipula ciclovias com conexão metropolitana, conforme já noticiado pelo LIBERAL.

De acordo com a prefeitura, o Plano de Mobilidade Urbana foi norteado por quatro princípios. São eles: acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável do município nas dimensões socioeconômicas e ambientais, equidade no acesso dos cidadãos ao transporte público coletivo, eficiência na prestação dos serviços de transporte urbano e segurança nos deslocamentos.

“Promulgamos um importante instrumento de planejamento e de gestão para a nossa cidade. Conseguimos, com esse documento, orientar os serviços e a infraestrutura viária e de transporte, para garantir as necessidades atuais e futuras de mobilidade urbana. Estamos tratando de como serão os deslocamentos de pessoas e de cargas em Americana pelo menos pelos próximos dez anos”, explicou Chico.

