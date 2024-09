Chico promete UPA no Zanaga em novo prédio

Segundo atual prefeito, nova unidade melhoraria a qualidade de atendimento na região; proposta foi apresentada no primeiro dia das sabatinas do Grupo Liberal com os candidatos à Prefeitura de Americana

A região do bairro Antônio Zanaga é uma das mais populosas de Americana e atualmente conta com um Pronto Atendimento, que poderá ser gerido a partir de 2025 por uma nova OS (Organização Social), conforme manifestação de interesse publicada pela prefeitura no início deste mês. Mas o atual prefeito e candidato à reeleição Chico Sardelli (PL) prometeu construir uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) de porte 3 no local.

A proposta foi apresentada nesta segunda-feira (23), no primeiro dia das sabatinas do Grupo Liberal com os candidatos ao Executivo americanense, que foi ao ar nas rádios Zé (FM 76,3) e Gold (FM 94,7) e nas páginas do LIBERAL no Facebook e no YouTube.

Chico tem 68 anos e, além de atual prefeito de Americana, é empresário – Foto: Leonardo Matos/Liberal

De acordo com o postulante, a nova unidade melhoraria a qualidade de atendimento e seria equipada com clínicos, pediatras e ortopedistas 24h, além da emergência. O fato de ser uma UPA faz com que o município se enquadre nos projetos do Ministério da Saúde, inclusive podendo receber verbas do Governo Federal para custeio.

Chico tem 68 anos e, além de atual prefeito de Americana, é empresário. Ele já foi deputado federal, entre 2000 e 2006, e deputado estadual, por três mandatos consecutivos, entre 2007 e 2020. De 1989 a 1991, foi presidente do Rio Branco Esporte Clube, quando a equipe conseguiu acesso à primeira divisão do Campeonato Paulista.

Confira abaixo os principais trechos da entrevista, que pode ser assistida na íntegra no site do LIBERAL. As sabatinas com os candidatos à Prefeitura de Americana continuam na próxima quarta (25) e a entrevistada será Maria Giovana (PDT). A transmissão é das 20h15 às 21h15.

LIBERAL | Se o senhor for reeleito prefeito de Americana, qual vai ser a sua primeira medida?

A primeira ação, caso eleito, será a continuidade. Nós temos um grupo de secretários de primeiro escalão, com qualidade técnica ímpar, e vamos prezar pelo replanejamento daquilo que nós estamos fazendo.

POLÍTICA | O senhor ficou pelo menos 18 anos no PV, um partido que se coloca como centro-esquerda, e voltou para o PL, que é um partido de direita, diferente de quando o senhor esteve filiado. Como o senhor explica uma transição tão drástica depois de tanto tempo no PV? A sua ideologia também mudou?

O meu primeiro partido de filiação foi o Partido Liberal em 1988. Tive a oportunidade, depois, de sair do PL e ir para o PSDB, PFL e PV por 20 anos, aproximadamente. Tenho uma posição muito clara na minha andança política e nas minhas crenças: nas eleições, temos de ter candidatos em todos os níveis e candidatos próprios, independentemente do resultado. Nós éramos um partido reconhecido mundialmente. Eu defendia a tese que deveríamos ter o nosso candidato a governador, nosso candidato ao Senado e o nosso candidato a presidente da república para, inclusive, poder levar a mensagem partidária. Fomos tomados, até de surpresa, por uma reunião em São Paulo com a alta cúpula do PV que decidiu o apoio ao PT. Eu falei: ‘dessa forma, para mim não dá. Boa sorte para vocês, vou seguir minha vida’. Tinha um convite do PL e retornei. Não tenho tido qualquer problema. Não mudei minha convicção, aquilo que penso. Tinha minhas posições contra o PV em uma série de pontos de vista, como eu tenho minha posição própria, independente.

POLÍTICA | O senhor trouxe por duas vezes o ex-presidente Jair Bolsonaro para Americana e também compareceu àquela manifestação convocada por ele na Avenida Paulista em fevereiro. Mas agora o senhor sequer menciona o Bolsonaro em sua campanha. Por qual motivo? E o senhor se considera bolsonarista?

O Jair Messias Bolsonaro é meu amigo de Congresso Nacional. Lógico que nós não tínhamos uma vivência diária, mas o conheci, tinha muitos embates importantes que eu gostava de ouvir a opinião dele. Tenho um bom senso, entendo que o Bolsonaro prestou um papel muito importante à nação. Dizer que eu sou bolsonarista? Não roxo. Acredito naquilo que a ideologia liberal prega e gosto do Bolsonaro como amigo, como político que eu tive a oportunidade de conviver.

LIBERAL | Na sua gestão, o Hospital Municipal passou a ser administrado por uma terceirizada, a Santa Casa de Chavantes, sob a justificativa de que os serviços seriam melhorados. No entanto, ainda se vê muitas reclamações sobre demora e qualidade do atendimento. O senhor avalia que houve uma melhora? E como fazer, num eventual segundo mandato, para sanar os problemas do HM?

Nós estamos atentos a tudo, a todos e a tudo aquilo que acontece dentro do HM. Nós somos monitorados, monitoramos, temos tido um critério muito importante: promovemos uma série de obras dentro do hospital, que vai ser no nosso segundo mandato um núcleo especializado em saúde. A Chavantes é cobrada todos os dias e notificada, quando necessário, para que possa prestar um trabalho de excelência. A saúde de Americana melhorou, nós estamos caminhando. Ainda não atingimos aquilo que esperamos, mas estamos caminhando no sentido de mais investimentos. O governo têm obrigatoriedade de investir 15% [do orçamento] na saúde, nós estamos investindo 28%.

LIBERAL | O seu plano de governo prevê a construção de uma UPA de porte 3 no Zanaga. Qual é o plano com relação a essa obra? Seria aproveitado o espaço do atual Pronto Atendimento? Quanto à UPA da Praia Azul, continua nos planos?

Nós tínhamos colocado, no nosso projeto, quatro unidades básicas: Zanaga, Cidade Jardim, Praia Azul e na região do Progresso. Na região do Progresso, já inauguramos, que é a UPA [Unidade de Pronto Atendimento] Dona Rosa. [Inauguramos] A UPA São José na Cidade Jardim. E do Zanaga nós temos o Pronto Atendimento, mas vamos construir uma nova UPA para poder abrigar com muita qualidade os atendimentos. Será feito em um novo local, nós não vamos aproveitar o Pronto Atendimento.

LIBERAL | Seria mantido o Pronto Atendimento?

O Pronto Atendimento? Sim. E na Praia Azul, nós abrimos lá das 8h às 20h30, então dá um período muito bom para que as pessoas que tenham necessidade de ir, consigam após o trabalho para levar os seus filhos e filhas ou pai e mãe, já que fica aberta depois das 18h. Se necessário for, vamos abrir uma unidade 24h lá, como era o projeto inicial.

LIBERAL | O senhor também fala em intensificar programas em defesa do bem-estar animal. O que o senhor planeja nesse sentido?

Uma das coisas é o novo prédio do CCZ [Centro de Controle de Zoonoses], que nós não conseguimos. A verdade é que tivemos dois anos efetivos de administração, porque 2021 e 2022 teve a pandemia da Covid-19, então começamos a colocar em prática o nosso plano de governo em 2023 e 2024. No CCZ, temos uma política voltada para castração e outra para questões ambientais.

LIBERAL | Temos visto situações de vazamento de esgoto e houve, inclusive, uma multa aplicada recentemente por ineficiência no tratamento. Qual é a estratégia para solucionar problemas como esses? E por que não trouxe nenhuma proposta concreta sobre esse assunto no plano de governo?

Uma das questões que nós estamos fazendo e tomando muito cuidado: contratamos a Fipe [Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas], uma renomada empresa de consultoria, para o projeto de concessão do esgoto. É a primeira parte do nosso programa na questão do esgoto. Sou contra privatização do DAE [Departamento de Água e Esgoto], em momento algum eu disse que ia privatizar, mas sou a favor de termos um parceiro na área do esgoto. Nós temos de investir, em 30 anos, R$ 900 milhões e a cidade não tem condições para isso.

LIBERAL | Os principais problemas apontados por quem vive em Americana são com relação à falta de água e aos vazamentos. Inclusive, durante o seu mandato, o senhor chegou a trocar o comando do DAE. E mesmo com essa mudança, mesmo com as obras realizadas, as reclamações continuam. Por que não foi possível cumprir a promessa de “virar a página” da falta d’água nesses quatro anos? E é possível sanar esses problemas num eventual segundo mandato? Como?

Nós não estamos nos furtando de trabalhar. Fico até meio deslocado quando ouço alguém falar que estamos vivendo uma crise hídrica. Se pegarmos os exemplos de Valinhos, Vinhedo, Artur Nogueira, Cosmópolis, cidades que estão fazendo racionamento e não é o nosso caso, nós temos tido água. Nós estamos trabalhando dentro das ferramentas que temos, das possibilidades que temos. Estamos preocupados, estamos trabalhando. Americana é uma cidade que tem um abastecimento de aproximadamente 93, 94% e tem problemas pontuais que o pessoal do DAE tem feito para poder diminuir.

LIBERAL | Candidato, essa resposta de que o problema pontual é frequente por parte do DAE. Porém, alguns casos são recorrentes, de que forma o senhor pretende mudar esse cenário?

Nós sabemos, somos sensíveis a essa questão. Estamos preocupados e, acima de tudo, estamos trabalhando para poder resolver. Não tenho dúvida de que temos tecnologia de ponta. Concluímos vários reservatórios, entregamos a estação elevatória de esgoto na Praia Azul, outra questão importante foi o aumento de outorga [de captação]. Água nós temos, mas temos o problema dos vazamentos que, com toda a modernidade que temos, estamos trabalhando.

LIBERAL | Mas candidato, ultimamente o DAE mudou a sua visão sobre o assunto e tem falado muito sobre os vazamentos, que eles seriam o motivo da falta de água. Como resolver essa questão?

Foram 60 km de redes trocadas. Vamos continuar esse trabalho. Temos a questão das válvulas reguladoras de pressão. Tudo aquilo que é possível fazer e está dentro das nossas condições, estamos fazendo. Isso vem de muito tempo atrás, que deixaram de fazer e foi estourando. Nós estamos com parte do problema nas mãos e estamos trabalhando com responsabilidade para resolver.

LIBERAL | Durante seu mandato, o senhor também conviveu com reclamações referentes ao Centro, onde temos visto alguns estabelecimentos fecharem as portas nos últimos tempos. Como melhorar o movimento nessa região?

Estamos fazendo um mega planejamento da área central, possibilitando a abertura, mudando os zoneamento, para que possam ter construções verticais como base de comércio, facilitando a vida daqueles que querem investir. Tendo condição melhor e fomentando o Centro. É um projeto que nós não apresentamos ainda, mas estamos trabalhando nele.

Candidato do PL foi sabatinado por uma equipe do Grupo Liberal – Foto: Leonardo Matos/Liberal

LIBERAL | O dia a dia de um prefeito exige uma grande disposição para os compromissos. O senhor, como atual prefeito, sabe disso. O que você diria ao eleitor sobre a sua saúde?

Já me enterraram na eleição de 2004, me enterraram na eleição de 2020 que eu estava doente, com câncer, e agora novamente voltam os mesmos boatos. Administrar uma cidade de 237 mil habitantes não é brincadeira, é uma responsabilidade muito grande e eu, dentro das minhas possibilidades, tenho uma saúde muito boa, não requer absolutamente nada nesse sentido e estou trabalhando. Os meus opositores, infelizmente, em um ato covarde, se usam dessas informações errôneas para poder mal informar a comunidade. Estou muito feliz, muito contente e doente de vontade de governar Americana com muita garra, muito carinho e muito amor.