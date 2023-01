Chico: promessas ainda não cumpridas seguem no radar para o 2º biênio

Ao fim da primeira metade de seu mandato, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), pode dizer que já cumpriu ou colocou em execução a maior parte de seu plano de governo. No entanto, ainda há promessas que parecem distantes de serem concretizadas, mas que, segundo o chefe de Executivo, seguem no radar da prefeitura para os próximos dois anos.

Em entrevista ao LIBERAL, Chico ressaltou que ainda pretende, até o fim de 2024, disponibilizar transporte coletivo gratuito aos fins de semana, reabrir o Hospital Infantil André Luiz e reativar a lei de incentivo ao esporte, ações prometidas por ele durante a campanha.

Prefeito destacou as atividades já realizadas no seu governo – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

O prefeito também destacou as atividades já realizadas por seu governo e disse que, nos últimos anos, priorizou a busca por recursos, trabalho que, de acordo com ele, foi facilitado por conta de sua experiência como deputado federal e estadual. Confira os principais pontos da entrevista.

TRANSPORTE GRATUITO AOS FINAIS DE SEMANA

“Nosso ônibus gratuito seria aos finais de semana: sábado ou domingo, ou sábado e domingo. Nós estamos ainda vendo. Já conversei, tem custo isso. E esse custo é bancado pela prefeitura. Por isso nós estamos vendo a viabilidade e impacto que isso pode dar. Podemos fazer em etapas, começar em uma localidade e ir ampliando conforme a necessidade.”

HOSPITAL INFANTIL

“Nós estamos trabalhando na iminência de poder atender. Temos a ala 3 [do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi] na reta final, que será entregue no mês que vem, e a meta é reformar a maternidade, dar uma nova cara, uma nova luz, uma nova esperança principalmente para as nossas crianças. Embora, numa parceria com o Hospital São Francisco, nós não estamos deixando de atender absolutamente ninguém.”

LEI DE INCENTIVO AO ESPORTE

“Alguns procuradores defendem que não se sustenta, tem coisas divergentes aí. Nós estamos buscando a tentativa de um projeto municipal para poder atender esse pleito que foi da comunidade de Americana.”

AVANÇOS NA SAÚDE

“Nós temos seis novas UBSs inauguradas, atendendo já a população. Nós temos a grande conquista social e de saúde, que foi a vinda da Unacon para a cidade de Americana, facilitando, humanizando mais o atendimento às pessoas que precisam. Tomara que ninguém nunca precise, mas, precisando, tem, com 6,5 mil procedimentos quimioterápicos por ano, 650 cirurgias de oncologia por ano. Tem reformas, tem coisas que vão precisar acontecer ainda, e nós estamos trabalhando para viabilizar.”

Unacon foi inaugurada esse ano e facilitou atendimento – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

BUSCA DE RECURSOS

“Nós viemos de uma administração que também passou apertada. A administração do Omar [Najar] teve seus problemas internos em questão das finanças públicas, de não terem o recurso para o investimento. Então, eu priorizei o trabalho na busca [de recursos]. Pela experiência passada, seja no governo federal como no governo estadual, nós tivemos a possibilidade de um bom conhecimento da máquina, de como funciona, e fomos atrás.”

INVESTIMENTOS

“Para a gente aumentar a arrecadação, só tem duas coisas: ou aumentar imposto e taxa, que não é o que queremos, não é aquilo que nós preconizamos; ou buscar investimentos, e é isso que nós estamos fazendo, é isso que o secretário de Desenvolvimento Econômico está trabalhando. Então, a área do desenvolvimento será uma área muito importante, para gerar emprego, gerar renda e ter o retorno desses em forma de tributo para podermos aumentar os serviços prestados à cidade”, disse Chico, que destacou a vinda de supermercados, empresas e até um shopping para Americana.

PÓS-REPRESA

“No Pós-Represa, temos uma situação inusitada, que é Cosmópolis, Paulínia e Americana, que fazem ali a ‘tríplice fronteira’. E nós temos um problema, porque parte de Americana paga IPTU para Cosmópolis, parte da água que vem dali é cedida também pela Prefeitura de Paulínia. Então, tem uma questão muito complexa de poder se resolver”, afirmou o prefeito, que citou a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) como uma possível solução para o abastecimento de água daquela região.

PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

“Pequenas obras importantes foram feitas. Esse programa que nós criamos facilita. Nós mandamos o dinheiro e a gestão da escola que se responsabiliza pelas obras, pelo trabalho, pelas coisas necessárias. Também criamos a era digital, com 900 Chromebooks, lousas digitais e Aluno Tutor do Google. Outra coisa importante a dizer também é a questão das vagas em creche. Zeramos novamente”

PARTICIPAÇÃO DO VICE ODIR DEMARCHI

“Pela primeira vez em muitos anos, tem um vice efetivamente que trabalha, que está com o prefeito, trabalhando junto. Estou muito contente e feliz pelo trabalho dele, que tem sido uma mão na roda para mim”, declarou Chico, que também elogiou a união de seus secretários.

PANDEMIA

“Dois anos difíceis, dois anos de pandemia, que está começando a nos deixar agora, embora tenha uma onda fraca que nós estamos vendo nos noticiários. Mas nós nos preparamos para uma realidade quando apresentamos a proposta nossa de governo. Nós não imaginaríamos a questão da Covid como seria e, com o andar da carruagem, tivemos de nos adaptar. Chegamos a ter 30 leitos de UTI. É bom ressaltar que o único que fez atendimento SUS aqui foi o Hospital Municipal, e todos que procuraram tiveram atendimento”.

FEZ OU NÃO FEZ

Veja as principais promessas de campanha da gestão de Chico Sardelli cumpridas, não cumpridas ou em execução; propostas foram elencadas no plano de governo.

ÁGUA E SANEAMENTO

– Criação de um programa contínuo de troca de redes no município – promessa cumprida.

– Conclusão do Complexo da Estação de Tratamento de Esgoto Balsa/Gruta, acabando de vez com o esgoto in natura despejado no Parque da Gruta – em execução.

– Reforma, ampliação e modernização da Estação de Tratamento de Esgoto Carioba, aumentando sua capacidade e eficiência, devolvendo água mais limpa ao Rio Piracicaba – em estudo.

CULTURA, LAZER E TURISMO

– Fomentar a criação da “Rua 24 Horas”, com eventos, bares e restaurantes em um espaço que permita o funcionamento em horário estendido – em execução, com o nome “Rua Viva”.

– Promover agendas culturais mensais para a apresentação de artistas locais, bem como fortalecer e estimular a exposição constante do artesanato local e de pequenos empreendedores, em praças e locais públicos – promessa cumprida.

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

– Criar o programa “Futuro Certo – Cursos Profissionalizantes”, uma evolução do Cuca, ampliando a quantidade de cursos profissionalizantes, gratuitos e abertos a toda a população – promessa cumprida.

– Criar o “Canal do Emprego”, aplicativo para reunir vagas de emprego das empresas da cidade e direcionar profissionais às oportunidades, com acompanhamento do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador) – promessa ainda não cumprida.

ESPORTES

– Reativar a Lei de Incentivo ao Esporte – promessa ainda não cumprida.

– Fortalecer o Campeonato Amador de Futebol e retomar os torneios “Gigantão” e “Gigantinho”- promessa cumprida.

MOBILIDADE URBANA

– Transporte público gratuito aos finais de semana – promessa ainda não cumprida.

– Implantação de ciclovias – em execução.

OBRAS E INFRAESTRUTURA

– Melhorar o sistema de drenagem da Bacia do Córrego São Manoel, na Avenida da Saúde, para combater enchentes – promessa ainda não cumprida.

– Intensificar o processo de troca de iluminação por LED até completar 100% da cidade – promessa cumprida.

– Estabelecer parceria com os governos estadual e federal para viabilizar a construção de viadutos para transposição da Rodovia Anhanguera – em execução.

SAÚDE

– Implantar quatro unidades de saúde com atendimento 24h em regiões diversas – em execução.

– Reativar o Hospital Infantil André Luiz, com estrutura moderna e adequada para atendimento – promessa ainda não cumprida.

-Reformar e ampliar as Unidades Básicas de Saúde – promessa cumprida.

EDUCAÇÃO

– Zerar a fila de vagas nas creches por meio de ampliações de unidades já existentes e em parcerias com Programa Creche para Todos e entidades filantrópicas – promessa cumprida.