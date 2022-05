Chico pretende substituir frota municipal por carros elétricos

Chico durante entrega de equipamentos para a Gama – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), pretende substituir a frota da administração pública por carros elétricos. A informação foi divulgada nesta quinta-feira à imprensa durante entrega de novos equipamentos à Gama (Guarda Municipal de Americana).

“Estamos entrando nos tempos de não agressão ao meio ambiente. Nós já estamos trabalhando na possibilidade de investir na energia limpa dos carros e temos que começar como uma instituição piloto, que será a guarda municipal”, declarou.

De acordo com Chico, a ideia é, num primeiro momento, fazer uma experiência para ver como funciona e depois trocar a frota inteira. Hoje, segundo o prefeito, os veículos são locados. “Estamos só vendo certinho o impacto no orçamento, mas vamos substituir os que rodam com gasolina por eletricidade”.

A conversa com a imprensa aconteceu durante a entrega de 305 cinturões táticos com acessórios em polímero para todos os patrulheiros da corporação. Além dos cinturões, os guardas civis municipais também terão à disposição 35 dispositivos elétricos incapacitantes (Spark), equipamento classificado como arma não letal, seis novas motocicletas com kits de patrulhamento, e o videowall já instalado no Centro de Controle.

Todos os itens foram adquiridos por meio de licitações através de emenda parlamentar destinada a Americana por meio do deputado federal Vanderlei Macris e do secretário-chefe da Casa Civil, à época deputado estadual, Cauê Macris. O investimento foi de quase R$ 550 mil.