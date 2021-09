Chico pede laudo para trocar asfalto do Viaduto Centenário em Americana

Laudo técnico apontará se há condições para o recapeamento do local, alvo de reclamações de motoristas

Viaduto Centenário pode ganhar recapeamento, segundo o prefeito – Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

O prefeito Chico Sardelli (PV) pediu um laudo técnico para trocar o asfalto do Viaduto Ralph Biasi, o Viaduto Centenário, localizado no Centro de Americana.

O laudo técnico apontará se há condições para o recapeamento do local, alvo de reclamação dos moradores.

Há cerca de um mês, a prefeitura realizou obras de revitalização e mudou a sinalização do Viaduto Centenário. Entretanto, o asfalto segue incomodando os moradores e sendo alvo de reclamações.

“Muitos reclamam do asfalto do Viaduto Centenário, mas não podemos ir simplesmente lá, botar um trator, tirar a raspa e colocar um asfalto novo”, explicou Chico em entrevista ao Gold Morning, programa da FM Gold 94.7, emissora do Grupo Liberal, realizada nesta sexta-feira (30).

O prefeito detalhou a situação. “Não é que o asfalto atual do viaduto é de má qualidade. Ele é antigo. E não pode mudar o asfalto sem um laudo técnico. É lei, porque você está tirando e botando peso”, completa.

O chefe do Executivo ainda frisou que qualquer mudança em qualquer viaduto da cidade precisa passar por laudo que viabilize a eventual alteração.

“Já determinei e está em andamento o laudo, quando tiver o resultado dizendo que podemos mexer, que o peso do novo viaduto (previsto para ser construído na região central) pode suportar mais tanto, vamos divulgar”, garante Chico.

O laudo é feito, a pedido da prefeitura, por equipes especializadas em malhas viárias. As obras de revitalização do viaduto centenário começaram em 29 de julho e terminaram em 3 de agosto.

Na época, quando foi liberado o viaduto, o secretário adjunto de Trânsito, Pedro Peol, disse que a revitalização proporcionará mais segurança no trânsito e reforçará a orientação aos motoristas.

Desde eleito, Chico tenta fazer com que a Rumo Logística, concessionária da malha férrea paulista, inicie as obras de construção de novo viaduto sobre a linha férrea, na área central.

O novo viaduto ligará a Rua Dom Pedro II à Avenida Bandeirantes, em paralelo ao Viaduto Amadeu Elias.

A obra faz parte de um compromisso firmado em 2011 entre a concessionária e a prefeitura, no qual se prevê que a construção ocorra quando for iniciada a duplicação da via férrea em Americana.

Questionada pela reportagem nesta segunda-feira (30), a Rumo repetiu a resposta de seis meses atrás, quando cobrada por Chico. A empresa diz que o cronograma e os custos da obra do viaduto ainda serão definidos.

“Conforme previsto no contrato da renovação da concessão da Malha Paulista, a Rumo irá duplicar a linha férrea na região de Americana, e o prazo de execução das obras é de três anos”, encerra.