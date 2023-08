Prefeito de Americana busca ajuda do governo federal para acabar com os alagamentos no local

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), enviou um ofício ao ministro da SRI (Secretaria de Relações Institucionais), Alexandre Padilha, em busca de apoio para a realização das obras antienchente na Avenida da Saúde. A prefeitura diz não ter recursos para a execução do serviço, que tem custo estimado de R$ 60,8 milhões.

Enchente já deixou carros ilhados entre as avenidas da Saúde e Antonio Pinto Duarte – Foto: Arquivo / O Liberal

O documento foi entregue em mãos pelo prefeito ao diretor do escritório da SRI em São Paulo, Fábio Manzini Camargo, que encaminharia o pedido ao ministro. O encontro aconteceu na última terça-feira.

A obra consiste na implantação de um canal aberto no canteiro central da Avenida da Saúde, semelhante ao da Avenida Brasil, além de um piscinão nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima.

No ofício, Chico aponta que os serviços são necessários para acabar com os alagamentos no local, além de possibilitarem a recuperação da malha viária.

“Sabemos desse problema, que há anos afeta nossa população, e não estamos medindo esforços para conseguir uma solução. É um investimento alto, que sozinho não conseguimos fazer”, afirmou o prefeito.

Paralelamente, ele também tem buscado ajuda junto ao Governo de São Paulo, por meio do DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica), que já realizou vistoria técnica no local.

“Temos uma conversa com o Gilberto Kassab (secretário estadual de Governo e Relações Institucionais), que tem aberto muitas portas no Estado para tentarmos esse investimento tão importante”, disse o chefe do Executivo.