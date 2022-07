Chico oficializa pedido para construção de dois viadutos

Acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino Faraoni e Thomaz Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertoni

Prefeito se reuniu nesta segunda com o diretor geral da Artesp - Foto: Leon Botão - Prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), se reuniu nesta segunda-feira, na capital paulista, com o diretor geral da Artesp (Agência de Transportes do Estado de São Paulo), Roberto Persoli, para oficializar o pedido de construção de dois viadutos sobre a Rodovia Anhanguera (SP-330), ligando a região da Praia dos Namorados e o Iate Clube de Campinas aos bairros da outra margem da via.

As obras são necessárias para atender a um TAC (Termo de Ajustamento de Conduta) de 2017 da Prefeitura de Americana com o MP (Ministério Público) para melhorar o tráfego na região. A princípio, o acordo prevê a construção de viadutos ligando as avenidas Santino Faraoni e Thomaz Fortunato à região do Jardim Boer e Jardim Bertoni.

Em junho, Chico, o vice-prefeito Odir Demarchi (PL) e o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB), apresentaram a demanda ao governador Rodrigo Garcia (PSDB) durante visita dele a Americana. Na ocasião, ele determinou que o tema fosse tratado com a Artesp e a Autoban.

MELHORIAS. “Nós já tratamos desse tema com o governo do Estado e hoje [segunda] apresentamos esse pedido à Artesp, para que avaliem a possibilidade de incluir os viadutos no rol de obras e melhorias que serão executadas pela Autoban na nova concessão, recentemente renovada. A transposição será muito importante para o crescimento da nossa cidade, destravando algumas obras e facilitando a locomoção entre a região do pós-Anhanguera ao restante da cidade”, disse Chico.

“O governador foi sensível a esse pedido, orientou essa reunião na Artesp e saímos animados com a possibilidade real de resolver essa demanda antiga, em favor do desenvolvimento de Americana”, completou Macris.