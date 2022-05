Chico nega negociação para Sabesp no Pós-Anhanguera

DAE não estava sabendo sobre a possibilidade de dividir os serviços com a companhia, segundo superintendente

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), negou que a administração trabalhe com a possibilidade de a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) assumir o fornecimento de água e tratamento de esgoto na região do Pós-Anhanguera.

A questão foi levantada pelo secretário de Habitação, Luiz Cezaretto, durante entrevista ao Liberal no Ar, na Rádio Clube (AM 580), nesta quarta.

Na ocasião, Cezaretto disse que o assunto seria debatido em uma reunião com a superintendência da Sabesp, que ainda não tinha data para acontecer.

“Não sei de onde ele tirou essa informação”, disse o chefe do executivo, que afirmou que a contratação da empresa não está dentro das possibilidades estudadas pela administração.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) não estava sabendo sobre a possibilidade de dividir os serviços com a Sabesp, segundo o superintendente Carlos Cesar Gimenez Zappia.

Segundo ele, atualmente são estudadas possibilidades, que não a contratação de outra empresa, para o região do pós-represa. “Nós estabilizamos o Pós-Anhanguera”, disse sobre o assunto nesta quinta-feira.

*Estagiária sob supervisão de Diego Juliani.