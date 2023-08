Chico irá a Brasília para tratar de solução para o Zincão

Prefeito vai cumprir agenda na capital nesta quarta-feira, acompanhado do secretário de Habitação, Luiz Cezaretto

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), vai cumprir agenda em Brasília nesta quarta-feira, quando visitará tanto os ministérios quanto o Congresso Nacional. O foco, segundo ele, será buscar uma solução para favela do Zincão, situada no Parque da Liberdade.

Chico Sardelli, durante entrega da obra do Centro de Especialidades Odontológicas – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

De acordo com o prefeito, o assunto tem sido discutido diariamente dentro da prefeitura, que, agora, buscará apoio a nível federal. A ideia é viabilizar um local adequado para as famílias morarem.

“Nós falamos todos dias a respeito disso para ver se a gente consegue ter uma luz no fim do túnel. Já está acesa. Está bem pequenininha, mas vamos colocar um pouquinho mais de óleo para que ela possa, efetivamente, acender”, declarou Chico nesta segunda, durante a entrega da reforma do Centro de Especialidades Odontológicas.

Prefeitura disse que tem preocupação em minimizar condições precárias – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Na capital brasileira, ele estará acompanhado do secretário municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano, Luiz Carlos Cezaretto.

Conforme o LIBERAL noticiou no ano passado, Cezaretto já descartou a possibilidade de uma reintegração no Zincão. Na ocasião, ele afirmou que existiam tratativas junto ao governo estadual para a construção de moradias para as pessoas que residem na ocupação.

Chico disse que, em Brasília, tentará se encontrar com o vice-presidente Geraldo Alckmin e com o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França, os quais ele citou como “amigos.”

Convênio com a Marinha

O prefeito também pretende buscar informações sobre um possível convênio com a Marinha para fiscalização de embarcações na Represa do Salto Grande, nas orlas da Praia dos Namorados e Praia Azul.

A possibilidade de um convênio para ampliação das ações foi levantada pela própria Marinha em nota enviada ao LIBERAL, dias após o registro de um acidente entre duas motos aquáticas na orla da Praia dos Namorados.

“Vou levantar essa questão com alguém responsável por essa área”, apontou Chico. Ele afirmou que o assunto também está em análise no setor jurídico da prefeitura.



Há relatos de irregularidades nas orlas, tanto é que, desde agosto do ano passado, 11 embarcações foram apreendidas pela Marinha por conta de infrações como condução sem habilitação e falta de registro da embarcação.