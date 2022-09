Chico garante retorno da gratuidade para idosos de 60 a 64 anos no transporte

“Se era assim, vai continuar assim”, respondeu o prefeito de Americana ao ser questionado sobre a queda do benefício nesta quinta-feira

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), garantiu nesta quinta-feira que a gratuidade no transporte público, para passageiros de 60 a 64 anos, será retomada. “Se era assim, vai continuar assim”, disse. Segundo o chefe do executivo, o retorno do benefício está sendo analisado.

Questionado durante a entrega da revitalização da quadra poliesportiva do São Vito, sobre um projeto de lei para garantir a gratuidade de forma constitucional a esse público, o prefeito garantiu que irá apresentar uma propositura.

Chico Sardelli respondeu sobre o tema durante entrega da revitalização da quadra poliesportiva do São Vito – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

A lei municipal foi considerada inconstitucional pelo TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) em fevereiro deste ano. Em âmbito federal, a União garante o direito aos que tem 65 anos ou mais. “Com certeza absoluta estamos avaliando essa questão. São muitos pedidos e é obrigação”, pontuou Chico.

O corte da gratuidade para esse público pegou de surpresa passageiros que utilizaram o coletivo em Americana na segunda quinzena de agosto. Eles foram informados apenas na catraca que a isenção tinha sido suspensa.

O benefício foi considerado inconstitucional porque na época de sua criação e regulamentação, a autoria da propositura partiu do então vereador Alfredo Ondas, em 2017, e a demanda deveria ser feita pelo Poder Executivo.

Na decisão do TJ sobre a suspensão, o relator Ademir de Carvalho Benedito afirmou que “a lei se originou de um projeto de iniciativa parlamentar, o que invade a responsabilidade da prefeitura. Cabe apenas ao Poder Executivo propor isenção de pagamento de tarifa de transporte coletivo”.

O cancelamento também foi pauta na câmara, na última terça. Vereadores cobraram medidas por parte da prefeitura, como, por exemplo, a elaboração de um novo projeto.

Na ocasião, em nota, a administração informou que estava buscando mecanismos legais para solucionar a demanda, e nesta quinta Chico reafirmou o compromisso.