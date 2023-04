Chico garante reforma da maternidade do HM até 2024, em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), garantiu nesta sexta-feira, em entrevista ao LIBERAL, que a ala da maternidade do HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi passará por reforma. A previsão é realizar a obra entre este ano e o início de 2024.

A prefeitura ainda avalia de qual forma será feita a contratação da empresa que ficará responsável pelo serviço. Há a possibilidade de o processo ocorrer por meio da Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, OS (Organização Social) responsável pelo HM.

Obra se tornou prioridade no Hospital Municipal – Foto: Arquivo / Liberal

“Nós vamos iniciar o processo de licitação em alguns dias. Vamos ver se vai ser pela OS para poder facilitar a questão burocrática. Mas a maternidade vai ser uma nova realidade em Americana, na área da saúde, para as mulheres que usam lá para gerar seus filhos”, disse Chico.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O Executivo estima um custo de R$ 3 milhões. Além da reforma, o montante também possibilitará a compra de equipamentos e mobiliário.

O valor a ser investido inclui recursos próprios da prefeitura e emendas parlamentares, entre elas uma de R$ 300 mil do deputado federal Carlos Zarattini (PT), intermediada pela vereadora Professora Juliana (PT).

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, a obra se tornou prioridade no HM após a entrega da ala 3 e da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) adulto, que passaram por reforma e foram reinauguradas pela administração municipal em fevereiro deste ano.

Objetivo

O Executivo quer um espaço que ofereça diferentes tipos de parto, segundo o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira. A mulher poderia escolher a maneira que se sente melhor, com opções como bola, banheira e chuveiro.

De acordo com Danilo, essas são as práticas “humanizadas” preconizadas pela Rede Cegonha, do Ministério da Saúde.

A estrutura da maternidade também tem sido alvo de críticas. As condições do piso e do teto, por exemplo, chamam a atenção. Paralelamente, conforme o LIBERAL mostrou nesta sexta, há reclamações com relação ao atendimento. Duas pacientes relataram falta de roupas de cama. A prefeitura nega.