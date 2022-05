Chico espera resultado de sindicância, mas indica demissão de Dr. Daniel

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), disse que aguarda chegar em suas mãos a conclusão da sindicância que prevê a demissão do médico da rede municipal Daniel Cardoso, vereador do PDT, e da sua esposa, também médica, Adriana Cardoso, para tomar uma decisão. O chefe do Executivo, no entanto, adiantou nesta segunda-feira que a tendência é seguir a definição do procedimento administrativo.

A investigação instaurada pela Prefeitura de Americana apura uma confusão envolvendo os médicos e o então presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Henrique Magalhães Ferreira, dentro do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi.

Dr. Daniel pediu a suspensão de seu contrato, mas liminar foi cassada nesta segunda – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

No último dia 11, uma decisão da 3ª Vara Cível de Americana determinou que a prefeitura suspendesse o contrato de trabalho do médico. A determinação atendia a ação protocolada pelo próprio vereador. Dr. Daniel havia pedido, no dia 28 de março, o afastamento do cargo de médico plantonista do HM.

O pedido foi feito na esfera administrativa e, segundo a defesa do vereador, havia sido aceito pela Secretaria de Administração, porém, acabou não publicado pela prefeitura. Essa suposta demora levou o vereador à Justiça. No dia 11 de abril, o órgão determinou, de maneira liminar (temporária), o afastamento.

Já na tarde desta segunda, o TJ-SP (Tribunal de Justiça de São Paulo) cassou a liminar. A decisão ocorreu após um recurso protocolado pela prefeitura. A administração alegou que a perda de um médico seria prejuízo para a cidade, argumento aceito pelo desembargador da 7ª Câmara de Direito Público, Paulo Magalhães Coelho.

O advogado do médico, José Carlos de Camargo, disse ao LIBERAL que ainda não havia sido intimado da decisão, mas dependendo do conteúdo, deverá recorrer. “Causa estranheza o recurso da procuradoria do município, uma vez que o afastamento já havia sido deferido pelo secretário”, disse.

Sobre o motivo da decisão do desligamento, o advogado informou que a suspensão do contrato de trabalho de um servidor implica na impossibilidade de aplicação de sanções disciplinares. Entretanto, de acordo a prefeitura, o afastamento do médico não interfere em uma possível exoneração.

Deveres. O procedimento administrativo indica que os médicos infringiram deveres do regime disciplinar: cumprir ordens superiores, manter conduta compatível com a moralidade administrativa e tratar com urbanidade as pessoas. Eles também foram enquadrados com base no artigo 482 da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).