Chico e Tarcísio assinam convênio para construção de UBS no Zanaga, em Americana

Investimento está estimado em R$ 1,3 milhão; governo estadual vai ajudar com R$ 835 mil

Assinatura aconteceu no Palácio dos Bandeirantes - Foto: Secom/Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) assinaram nesta segunda-feira (27), em São Paulo, o convênio para a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde) no Zanaga, no lugar do antigo Posto 10, que foi demolido em janeiro.

Chico foi recebido por Tarcísio no período da manhã, no Palácio dos Bandeirantes. O investimento está estimado em R$ R$ 1,3 milhão, dos quais R$ 835 mil são provenientes do Governo de São Paulo. A prefeitura complementará o valor.

Na UBS, haverá todos os serviços de saúde da atenção primária, como consultas médicas com profissionais clínico, pediatra e ginecologista, além de procedimentos gerais de enfermagem, como curativos, aplicação de vacinas, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, exames laboratoriais diversos, acompanhamento de pré-natal, entre outros.

A nova unidade, com 251 m² de construção, ficará na esquina das ruas Ribeiro Couto e Catulo da Paixão.

O local vai contar com recepção para 21 lugares, sanitários masculino e feminino com acessibilidade, consultórios geral e ginecológico, salas de imunização, curativos, farmácia climatizada, além das áreas destinadas aos setores administrativos e aos funcionários.

As atribuições da prefeitura contemplam a cessão do terreno, atendido por rede de água e esgoto e sistema de drenagem, instalação de energia elétrica, implantação de paisagismo nas áreas livres, construção de calçadas e instalação de cerca em todo o terreno.

As informações são da administração municipal, que não divulgou prazos para a realização da obra. Na capital, Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD), do secretário de Gestão de Convênios, Vinícius Zerbetto, e do vereador Juninho Dias (MDB).

“Em breve a população do bairro Antônio Zanaga vai poder contar com mais uma Unidade Básica de Saúde e se beneficiar de todos os serviços oferecidos nesse modelo de assistência. Isto representa uma grande conquista para a população de Americana e um avanço na área da Saúde”, comemorou o prefeito, via assessoria de imprensa.