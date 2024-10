Chico é reeleito em Americana e diz que água seguirá como prioridade

Prefeito reeleito de Americana, Chico Sardelli (PL) na celebração da vitória neste domingo - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Com 49 pontos percentuais de margem para Maria Giovana (PDT), o que representa uma vantagem de mais de 58 mil votos, Chico Sardelli (PL) foi reeleito neste domingo (6) como prefeito de Americana por mais quatro anos, de 2025 a 2028.

O empresário e ex-deputado federal (entre 2000 e 2006) e estadual (entre 2007 e 2020), de 68 anos, recebeu 85.932 votos e mostrou capacidade para superar, junto ao eleitorado, os problemas no abastecimento da cidade, embora tenha afirmado ao LIBERAL que o assunto seguirá sendo tratado como prioridade no novo mandato.

“É [o nosso foco principal], como já está sendo até agora. Estamos trabalhando para buscar alternativas, projetos e tecnologias. O grupo do DAE [Departamento de Água e Esgoto] tem bons profissionais, não tenho dúvida, mas temos alguns problemas que precisamos buscar soluções de qualquer forma”, disse.

Chico teve 72,8% dos votos válidos, enquanto Maria Giovana recebeu 23,4% e Ricardo Pascote (União Brasil), 3,8%. Antes mesmo de iniciar a apuração, por volta das 17h20, apoiadores do atual prefeito já davam a vitória como certa no comitê da coligação, na Rua São Gabriel, no São Vito.

Também não houve apreensão durante o avanço da contabilização das urnas, assim como não houve comemoração efusiva quando a reeleição foi confirmada matematicamente, às 19h23. A festa se formou quando o empresário chegou ao local.

Sem surpresa

À reportagem, Chico citou pesquisas que teriam dado um esboço do que aconteceria neste domingo e desejou sorte aos concorrentes na sequência de suas vidas políticas.

“Estou muito feliz com tudo isso que aconteceu, mostra que estamos no caminho certo. A minha gratidão à população de Americana, que entendeu o nosso projeto e afirmou que quer a continuidade. Isso nos enche de responsabilidade”, comemorou.

Quando questionado sobre a primeira medida, o atual prefeito brincou que será “chegar às 7h15 na prefeitura amanhã e trabalhar dia a dia”, mas também destacou que, com a reeleição, ele terá mais tempo para poder “buscar os objetivos.”

“Nós temos de rever alguns pontos, melhorar aquilo que está bom e aquilo que não está acontecendo ao nosso contento. Nós temos a questão da água de Americana, a malha viária que já estamos investindo nos recapeamentos”, afirmou.

Composição na câmara

Outro resultado comemorado por Chico foi quanto aos eleitos para a câmara. Ao todo, cinco são do seu partido, o PL, além de 10 que estão em siglas que compõem a coligação: PSD (3), PRD (3), Podemos (2) e Agir (2). “Mostra que a população está atenta ao nosso projeto”, comentou.

O grande apoio do Legislativo deve ajudar o ex-deputado a conseguir aprovar projetos importantes ou polêmicos, como a concessão do esgoto para a iniciativa privada, o Plano de Saneamento e a regularização da região do Pós-Represa.

Essa foi a segunda maior votação para prefeito da história das eleições de Americana. A maior segue sendo de Omar Najar (MDB), nas eleições suplementares de 2014, que conseguiu 91.266 votos. Se completar o segundo mandato, Chico será o primeiro na história a ficar 8 anos no cargo.