Chico e Pascote não vão a debate do Grupo EP; Maria Giovana será entrevistada

Chico Sardelli (PL) e Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil), candidatos à Prefeitura de Americana, comunicaram que não vão participar do debate que seria realizado pelo Grupo EP nesta quinta-feira (5), às 14h30. Dessa forma, haverá apenas uma entrevista com Maria Giovana (PDT), única candidata que tinha presença confirmada.

A conversa com Maria Giovana começa às 14h40 e será transmitida simultaneamente pelo g1 Campinas e região, CBN Campinas e portal acidade ON.

Em nota, ao justificar a não participação, Chico disse que “o atual cenário político na cidade de Americana tem sido marcado por ataques pessoais, inverdades e tentativas de desqualificação, que infelizmente se refletem também em debates públicos” – o candidato do PL é o atual prefeito e busca a reeleição.

Pascote, por sua vez, afirmou que não estará no debate em razão da ausência de Chico e apontou que não há “cenário para uma discussão saudável” com Maria Giovana.

Confira as notas enviadas pelos dois candidatos ao Grupo EP:

Chico Sardelli

“A coligação “Experiência que deu certo” informa que o candidato Chico Sardelli não participará do debate promovido pelo portal G1/A cidade on/CBN. Embora reconheça e valorize a iniciativa e a credibilidade dos veículos como importantes canais de informação, o candidato entende que o atual cenário político na cidade de Americana tem sido marcado por ataques pessoais, inverdades e tentativas de desqualificação, que infelizmente se refletem também em debates públicos.

O candidato fica a disposição para participar de entrevistas ou sabatinas com os veículos, agradece a compreensão e reitera o respeito pelos organizadores, que desempenham um papel fundamental no fortalecimento da democracia em nossa região”.

Engenheiro Ricardo Pascote

“Agradeço o convite e o espaço cedido para divulgação do nosso plano de governo e campanha. No entanto, comunico que em razão do anúncio oficial da desistência do prefeito e candidato Chico Sardelli, comunico que também não comparecerei no referido debate.

Diante da nova composição, entendo que o principal responsável pelos problemas da cidade de Americana não estará presente para prestar contas e esclarecimentos aos eleitores. Não vejo, portanto, cenário para uma discussão saudável com a terceira concorrente, cuja linha ideológica não condiz com nossos princípios éticos e morais, gerando apenas desgaste político e pessoal”.