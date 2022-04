Chico e Odir vão participar de recepção a Bolsonaro em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice Odir Demarchi (PL) estão confirmados na recepção ao presidente Jair Bolsonaro (PL) marcada para esta sexta-feira (15), no recinto da Festa do Peão. O local será o destino final de uma motociata que terá início às 10 horas, em São Paulo.

Odir e Chico poderão aproveitar a oportunidade para fazer reivindicações – Foto: Divulgação

A visita de Bolsonaro é uma oportunidade para os políticos da região fazerem suas reivindicações diretamente com o chefe de Estado.

“Tenho certeza que a visita não é apenas uma visita protocolar, de cortesia. Nós vamos anunciar novidades boas para Americana e para a região também”, disse o vereador barbarense Felipe Corá (Patriota), um dos organizadores do evento.

O parlamentar afirmou que falará com o presidente sobre a situação do viaduto do km 139 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). O acesso está fechado desde setembro.

“Nós vamos encaminhar a ele um ofício para falar sobre o viaduto. Nós sabemos que não é uma questão do governo federal, mas acredito que a influência do presidente há de ajudar nesse problema que nós estamos enfrentando em Santa Bárbara d’Oeste”, declarou.