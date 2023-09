Chico e Odir participam de distribuição de ‘multa moral’

Em comemoração ao Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência e ação do Setembro Verde, o prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice Odir Demarchi (PSD) participaram do pedágio em defesa das pessoas com deficiência, em frente ao Paço, na Avenida Brasil, na manhã desta quinta-feira (21). A iniciativa teve apoio da Rádio FM Gold (94,7).

Prefeito e vice participaram de pedágio na manhã desta quinta-feira – Foto: Secom/Divulgação

Durante a atividade foram distribuídos folhetos de “multas morais” para que as pessoas abordadas possam aplicar quando se depararem com veículos estacionados em vagas especiais por pessoas que não atendam às exigências desse direito.

Chico destacou que a mobilização vai reforçar a conscientização para a inclusão e defesa das pessoas com deficiência, para que tenham seus direitos assegurados e as leis de trânsito respeitadas.

Para Odir, o pedágio foi importante para chamar a atenção dos motoristas sobre as vagas exclusivas às pessoas com deficiência e aos idosos.