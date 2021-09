Chico diz que vai notificar Sancetur se empresa não aumentar frota até terça

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), afirmou nesta sexta-feira que se até a próxima terça a Sancetur, que opera o transporte público da cidade, não aumentar a frota de ônibus, notificará a empresa pela segunda vez para que cumpra com o contrato.

“Nós estamos fiscalizando todos os dias pela manhã. Hoje [nesta sexta-feira] temos aproximadamente 50 [veículos] em circulação, mas não estão cumprindo o contrato ainda. Já fizemos uma notificação e se até segunda ou terça nada mudar, faremos a segunda”, declarou em entrevista ao LIBERAL.

Prefeitura anunciou mais 20 veículos em agosto, mas empresa colocou apenas sete em funcionamento – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O imbróglio envolvendo a Sancetur se arrasta desde 18 de agosto, quando a administração municipal anunciou que estava em tratativas com a concessionária para colocar mais 20 ônibus nas ruas na semana seguinte, aumentando a frota de 39 veículos.

Quase um mês depois do anúncio, usuários do transporte público entraram em contato com a reportagem e relataram que nada havia mudado, que os ônibus continuavam demorando para passar e, quando passavam, estavam superlotados.

No dia 14 de setembro, a prefeitura notificou a empresa para que ampliasse a frota. Uma semana depois, a concessionária colocou mais sete ônibus nas ruas, aumentando o total de veículos em operação para 46.

A quantidade, no entanto, representa apenas 35% do que foi anunciado pela administração, que seriam 20 coletivos a mais. Pelo contrato, a concessionária tem que manter em operação 65 ônibus no município.

O LIBERAL tenta contato com o dono da Sancetur, o empresário Marco Chedid, desde 13 de setembro, sem sucesso.

Na última terça-feira, um assessor da concessionária disse que havia encaminhado à demanda ao setor de tráfego e que daria retorno, o que também não ocorreu.

A reportagem tentou mais uma vez, nesta sexta contato com o empresário e o assessor, sem resposta. A Sancetur atua no município desde 2018, até então por meio de contratos emergenciais.

Em dezembro de 2020, a administração municipal abriu licitação para concessão dos transportes públicos por ônibus. A Sancetur foi a única interessada no certame. O contrato tem validade de 15 anos com valor estimado em R$ 511 milhões.