Chico diz que não vai ‘segurar’ guardas se denúncias de assédio prosperarem

Prefeito de Americana, no entanto, afirma confiar nos servidores; os casos já motivaram ações por parte do MP e do MPT

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), prometeu que medidas serão tomadas internamente se as denúncias de assédio sexual e moral na Gama (Guarda Municipal de Americana) prosperarem. “Eu confio nas pessoas que lá estão, mas, se tiver alguma coisa contrária, não tem como segurar”, declarou o chefe de Executivo nesta quinta-feira, ao LIBERAL.

Conforme a reportagem havia noticiado, o MPT abriu um inquérito em setembro do ano passado, a partir do relato de uma guarda de 40 anos que afirmou ter sido assediada sexualmente por um subinspetor.

Chefe de Executivo falou sobre o assunto após evento no Ciep do São Vito – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Durante as investigações, o órgão recebeu outras nove denúncias de assédio sexual e moral na corporação, contra outros dois guardas. A situação motivou a Procuradoria a mover uma ação civil pública contra a Gama na Justiça do Trabalho, neste mês.

O caso que deu início ao inquérito também é investigado pela Polícia Civil e está em discussão na 1ª Vara Criminal de Americana, que analisa uma denúncia do MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) contra o subinspetor acusado, de 59 anos. A defesa nega as acusações.

Chico lembrou que esse mesmo caso também foi apurado pela Gama por meio de sindicância interna – o acusado acabou absolvido. Segundo ele, o Executivo também prestou informações sobre o assunto para o Ministério Público.

“Tomamos todas as medidas possíveis e necessárias para esse episódio. Espero que seja, o mais rápido possível, resolvida essa questão”, disse o prefeito no Ciep (Centro Integrado de Educação Pública) do São Vito, após evento.

De acordo com o procurador José Pedro dos Reis, do MPT, as denúncias evidenciam uma “prática costumeira” na corporação, conforme o LIBERAL noticiou nesta quinta. Ele também afirma que há provas suficientes para a responsabilização da Gama.

Na ocasião, em resposta à reportagem, a Gama ressaltou que “nunca se furtou, nem se furtará, de apurar quaisquer denúncias” e informou não ter sido notificada oficialmente sobre a ação.