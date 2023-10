Chico diz não ver fraude em eleição do Conselho Tutelar e cita tranquilidade quanto a inquérito do MP

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), se disse tranquilo, nesta segunda-feira (16), quanto ao inquérito que será instaurado pelo MP-SP (Ministério Público do Estado de São Paulo) para verificar apontamentos feitos pelo candidato à eleição deste ano do Conselho Tutelar de Americana, Pedro Gatti, em impugnação protocolada no dia 4 de outubro.

Na visão do chefe do Executivo, não houve fraude no pleito. Ele ainda ressaltou que “toda eleição do Conselho Tutelar é acometida por alguns problemas.”

Os comentários de Chico foram feitos ao LIBERAL no evento de inauguração de um abrigo para crianças e adolescentes, no Jardim Santa Eliza.

“A prefeitura está tranquila, fizemos o nosso melhor. O Ministério Público está acompanhando passo a passo tudo isso e esperamos que possa se definir rapidamente, e os eleitos possam tomar posse tranquilamente. Nós vamos seguir o que for definido”, afirmou.

A contestação e o pedido de anulação da eleição, feitos por Gatti, se devem a um documento oficial da Casa dos Conselhos e do CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente) de divugação dos 13 candidatos com nome e número.

O número de urna de Gatti, que era 1002, estava escrito errado (1012) e pertencia à candidata Aline Martins da Silva. O candidato acredita que o erro pode ter induzido as pessoas a votarem em Aline.

Nesta segunda, ao LIBERAL, o MP-SP disse que “há necessidade de esclarecer alguns pontos mencionados na impugnação” e por isso será aberto o inquérito civil.