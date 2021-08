Chico discute revitalização da orla da Praia Azul com secretários e moradores

Projeto com as futuras melhorias foi apresentado pelo secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), se reuniu na manhã desta quarta-feira (25) com secretários municipais, o vereador Léo da Padaria, do mesmo partido, e moradores da região da Praia Azul para discutir a revitalização da orla. Um projeto com as futuras melhorias foi apresentado pelo secretário de Cultura e Turismo, Fernando Giuliani.

Chico discute revitalização da orla da Praia Azul com moradores – Foto: Marília Pierre / Prefeitura

Além dos serviços de manutenção, o projeto contempla a construção de playground, pista de skate, equipamentos de ginástica, palco, píer, rampa, quadras, ampliação da área da orla, retirada de aguapés com barramento de contenção, campo de bocha, paisagismo, estacionamento e quiosques, entre outras melhorias que ainda estão em fase de discussão.

“Com a conquista da certidão negativa de débito, a prefeitura está apta a buscar recursos em várias esferas dos governos estadual e federal e poderemos avançar com as ações do projeto”, afirmou o secretário de Cultura e Turismo.

Ações a curto prazo, como poda de árvores, limpeza e serviços de manutenção das vias já estão sendo colocadas em prática pela prefeitura.