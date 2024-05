Chico decreta novo piso para professores em Americana, com aumento de 3,62%

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), assinou um decreto, publicado no Diário Oficial desta terça-feira (28), que aumenta em 3,62% o piso salarial dos professores da rede municipal. O valor mudará de R$ 4.420,55 para R$ 4.580,57, considerando jornada de 40 horas semanais. A medida faz com que a cidade se adeque ao piso nacional, que foi anunciado pelo MEC (Ministério da Educação) em janeiro deste ano.

Ao LIBERAL, o secretário de Educação, Vinicius Ghizini, disse que atualmente o município já paga o piso por conta do reajuste dos servidores, acordado em 6% entre a prefeitura e o SSPMA (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Americana), em março deste ano.

Entretanto, a pasta entendia que era importante oficializar o novo piso, até mesmo para que os professores pudessem ter direito ao valor retroativo de janeiro e fevereiro, já que alguns profissionais receberam nestes meses menos do que R$ 4.580,57.

Segundo o setor de Recursos Humanos da Secretaria de Educação, 124 professores de creche e 69 auxiliares de desenvolvimento infantil poderão ter o pagamento retroativo.

“Estamos fazendo uma equiparação que reconhece o trabalho de profissionais dedicados a cuidar diariamente de nossas crianças nas escolas municipais. Tenho muito carinho pela Educação e estamos empenhados na valorização dos educadores e na conservação das escolas de nossa cidade”, destacou Chico.

O piso salarial nacional foi definido pelo MEC em 31 de janeiro deste ano. A atualização do valor é calculada utilizando o mesmo percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno, referente aos anos iniciais do ensino fundamental urbano.

Porém, mesmo com o órgão federal estabelecendo um reajuste, os estados e municípios precisam editar um decreto para que servidores destas esferas possam ser beneficiados.