Chico crava ida do Parque Ecológico e do Jardim Botânico para o Meio Ambiente

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), confirmou nesta quinta-feira (16) que o Parque Ecológico e o Jardim Botânico passarão a ficar sobre a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Atualmente, os espaços são administrados pela Secretaria de Cultura e Turismo.

Chico acredita que a mudança trará melhorias. A transferência de uma pasta para a outra será feita “nos próximos dias”, por meio de decreto, segundo o chefe de Executivo.

Conforme o LIBERAL havia noticiado, a possibilidade da ida do Parque Ecológico para o Meio Ambiente já havia sido citada pelo diretor do local, João Carlos Tancredi, durante audiência realizada na câmara, na noite de quarta.

Chico justificou que a Secretaria de Meio Ambiente tem mais condições financeiras e de trabalho para uma melhor gestão dos dois espaços.

“Isso já está definido, decidido. Nós vamos deixar a cargo do Meio Ambiente, que tem tudo a ver, pela questão ambiental, do tratamento com os animais, um ponto muito importante da cidade de Americana”, afirmou o prefeito aos jornalistas presentes na entrega da revitalização da Praça de Esportes Luiz Meneghel, no São Vito.

No entanto, ele também elogiou o trabalho feito pela secretária de Cultura e Turismo, Marcia Gonzaga Faria, à frente do Parque Ecológico e do Jardim Botânico.

“A Marcia fez sempre um bom trabalho, um trabalho sério, mas nós precisamos dar condição mais tranquila com o Parque Ecológico e o Jardim Botânico vindo sob a administração da Secretaria do Meio Ambiente”, comentou.

Segundo ele, a tendência é que a Secretaria de Cultura e Turismo, sem esses dois espaços, possa fazer mais investimento em eventos e ações culturais. “Tenho certeza de que vai melhorar a grade cultural da cidade”, disse.

Na audiência de quarta, a mudança foi discutida em meio a apontamentos de que o foco do Parque Ecológico não pode ser o lazer, mas, sim, educação ambiental, conservação de espécies e pesquisa. A reunião era sobre ações para proteção de animais silvestres e contou com representantes de diferentes instituições.