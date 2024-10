Chico conquistou mais votos na periferia e venceu em todas as 514 urnas de Americana; veja votos por seção

Odir e Chico se abraçam durante comemoração após reeleição confirmada - Foto: Marcelo Rocha/Liberal

O prefeito reeleito Chico Sardelli (PL) conseguiu melhorar sua votação em bairros periféricos de Americana e venceu em todas as 514 urnas da cidade nas eleições do último domingo, mostra um levantamento exclusivo do LIBERAL.

Com o vice Odir Demarchi (PSD), Chico foi eleito para o segundo mandato com 85.932 votos, o equivalente a 72,75% dos votos válidos. Ele venceu Maria Giovana (PDT), que teve 27.660 votos (23,42%), e Ricardo Pascote (União), escolha de 4.532 eleitores (3,84%).

A partir de dados da Justiça Eleitoral, o LIBERAL analisou como foi a votação em cada uma das urnas (seções eleitorais) do município e comparou a votação de Chico e Giovana em 2020 e 2024 – ambos voltaram a protagonizar a disputa pela prefeitura este ano.

Entre as duas eleições, porém, a quantidade de urnas na cidade cresceu de 445 para 514, e a de votos válidos subiu 7%. Para comparar as votações entre os dois pleitos, então, o LIBERAL considerou apenas as mesmas seções que tiveram votação nos dois anos. Novas seções foram desconsideradas para a comparação.

De uma eleição para outra, Chico aumentou sua votação em bairros considerados periféricos, como Jardim das Orquídeas, Jardim Mirandola, Jardim da Paz, São Jerônimo, Parque Gramado, Antônio Zanaga, Mathiensen e Jardim Brasil.

Como resultado, consolidou a preferência que já havia tido em 2020, quando venceu em 370 das 445 urnas da cidade. No último domingo, ele foi o mais votado em todas as 514 seções eleitorais.

O atual prefeito conseguiu ao menos dobrar a votação em 20 de 46 bairros onde havia seções eleitorais e conquistou áreas consideradas importantes na disputa eleitoral como o Zanaga, em que Maria Giovana havia tido mais votos em 2020. Neste bairro, um dos mais populosos da cidade, Chico viu seus votos aumentarem de 1.612 para 3.803, considerando as mesmas seções com votação em 2020 e 2024.

Nas eleições deste ano, Chico só não conseguiu atingir 70% dos votos válidos em 105 das 514 urnas. Em relação aos bairros, oscilou entre 62 e 69% no Mathiensen, Morada do Sol, Praia Azul, Jardim São Roque e São Benedito, locais onde Maria Giovana teve seus maiores percentuais, de 29% a 35% da preferência do eleitor.

Franco Sardelli, presidente do diretório do PL em Americana, chefe de gabinete de Chico e filho do atual prefeito, atribui os resultados ao que considera uma boa gestão nos últimos quatro anos.

“Chico esteve presente em todas as regiões da cidade, sobretudo as mais distantes do Centro, entendendo as necessidades da população e implantando políticas públicas que iam de encontro a esses anseios”, comentou ao LIBERAL. “Fizemos ações de recapeamento, reformas de escolas, reaberturas de unidades de saúde em todas as regiões e a população reconheceu esse trabalho”.

Diferentemente de 2020, quando Chico e Maria Giovana lideraram a disputa contra outros sete candidatos a prefeito – um deles, Rafael Macris (PSDB), um dos protagonistas na época -, em 2024, a dupla só teve o engenheiro Ricardo Pascote como adversário. Ainda assim, Giovana viu sua votação cair e a do atual prefeito mais do que dobrar.

Em bairros como Vila Amorim, Jardim Mirandola e Jardim Brasília, a candidata do PDT perdeu mais de 40% dos votos que havia computado nas mesmas urnas em 2020.

Colaborou Tathiane Tozzi