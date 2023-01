Chico confirma Leoncine como novo líder de governo na câmara

Acordo foi confirmado pelo chefe de Executivo nesta sexta - Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), confirmou nesta sexta-feira que o vereador Lucas Leoncine (PSDB) como seu novo líder de governo na câmara até o fim de 2024.

Nos últimos dois anos, a função foi exercida por Thiago Brochi (sem partido), que assumiu a presidência da casa neste ano e, portanto, precisou deixar o posto de líder.

Ao longo de 2022, Leoncine ameaçava disputar o cargo de presidente do Legislativo, porém, no dia da eleição, optou por não se candidatar. No final das contas, ele colocou seu nome à disposição para o cargo de segundo secretário da Mesa Diretora e acabou eleito.

“O Lucas é um vereador que chegou em 2021 e aprendeu rápido o trabalho parlamentar. Ele está preparado e fico feliz de ter aceitado o nosso convite. Ele foi uma grata surpresa na Câmara, apresentou projetos importantes e intermediou recursos para o município, e preenche todos os requisitos para ser o nosso líder de governo”, afirmou Chico.

O tucano agradeceu o convite. “É um desafio na minha trajetória política e entendo ser um papel importante na busca de bons resultados para a cidade de Americana. Aceitei o convite do prefeito Chico Sardelli pensando em tudo de positivo que podemos continuar realizando para a população da nossa cidade”, disse.

O líder de governo, basicamente, defende as pautas da prefeitura na câmara. Ele é uma espécie de porta-voz do Executivo nas sessões legislativas. Conforme o LIBERAL apurou, a indicação de Leoncine para a função já estava certa, pelo menos, desde dezembro.