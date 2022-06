Chico confirma Atacadão em Americana com geração de 500 empregos

Anúncio realizado no gabinete do prefeito nesta quarta-feira – Foto: Claudeci Junior / LIBERAL

A instalação de uma unidade do Atacadão em Americana foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli (PV) nesta quarta-feira (22). Serão gerados 500 empregos, entre diretos e indiretos, com um investimento de R$ 80 milhões por parte da rede.

A unidade vai funcionar próximo à entrada de Americana, em uma área onde estava instalada a concessionária Fiat, na Avenida Afonso Pansan, próximo ao acesso para a Rua São Gabriel.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os detalhes divulgados nesta quarta complementam a confirmação da chegada da rede ao município, noticiada no último dia 8. De acordo com Chico, as obras devem começar na primeira quinzena de julho para serem entregues em dezembro.

O prefeito esteve acompanhado do diretor de operações do Atacadão, Adriano Ferreira, no anúncio feito à imprensa, além dos secretários de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, e Planejamento, Diego Guidolin, do vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), e do presidente da Câmara, Thiago Martins (PV).