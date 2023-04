Após recorde e repercussão, Chico cancela multas e desativa novos radares

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), cancelou todas as multas aplicadas pelos novos radares, que foram desativados. A decisão foi tomada pela prefeitura nesta quarta-feira (5), após o município ter registrado recorde de infrações de trânsito em março. Os números motivaram reclamações e repercutiram na câmara.

Chico determinou que a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) faça uma nova análise nos novos pontos de fiscalização. Até o final desse estudo, os aparelhos permanecerão inativos.

Radar instalado na Avenida Nicolau João Abdalla – Foto: Junior Guarnieri / Liberal.JPG

Os novos radares começaram a operar no dia 2 de março, na Rua Maranhão; nas avenidas Nicolau João Abdalla, Brasil, Abdo Najar, Rafael Vitta, Unitika e Padre Oswaldo Vieira de Andrade; e na Estrada Ivo Macris.

Na Ivo Macris, há apenas radar para autuação de caminhões que transitarem pelo local com mais de três eixos. Nas outras sete vias, os equipamentos servem para fiscalização de velocidade, com limite máximo de 50 km/h.

Segundo a prefeitura, com os novos radares em operação, identificou-se a necessidade de ajustes. O Executivo, então, decidiu revisar todos os novos radares. No entanto, a administração não especificou o que pode ser melhorado.

“Identificamos com os radares em funcionamento que são necessários alguns ajustes em relação ao ponto de instalação e ao limite de velocidade, por isso determinei o cancelamento das multas aplicadas e a realização de novas análises para que sejam feitos os ajustes necessários”, disse o prefeito, via assessoria de imprensa.

Pico

Com os novos radares em funcionamento, em março, o município registrou recorde de multas aplicadas por radares. Até a última segunda, a prefeitura havia computado 7.920 infrações flagradas no mês passado.

Porém, uma parte ainda não tinha sido processada, e esse número aumentou para 8.869 nesta quarta, conforme consta no site do Executivo – 8.746 por excesso de velocidade e 123 por avanço de sinal.

O ponto com mais multas é a Avenida Nicolau João Abdalla, com pelo menos 5.684, número divulgado pela prefeitura na segunda.

Conforme o LIBERAL mostrou nesta quarta, um dos radares da via, o do sentido bairro-Centro, está escondido atrás de árvores, numa curva, em uma descida onde os motoristas não conseguem vê-lo com antecedência.

Ao ser questionada pela reportagem sobre o assunto, a prefeitura defendeu que os radares operam “de maneira regular e com a sinalização adequada” e foram instalados após “diversos testes e estudos”. Mesmo assim, a administração optou por um novo estudo.

As multas anuladas são as registradas do dia 2 de março até o cancelamento decretado por Chico. A administração não soube informar a quantidade exata, mas, até segunda, cerca de 6,8 mil infrações flagradas pelos novos radares tinham sido processadas no sistema.