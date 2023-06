Chico autoriza auditoria em dívida de R$ 665 milhões da Prefeitura de Americana

Situação foi apresentada em audiência de prestação de contas na última quarta - Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), autorizou a realização de uma auditoria numa dívida previdenciária de R$ 665 milhões junto ao INSS (Instituto Nacional do Seguro Nacional). Esse é o maior débito da administração municipal.

O valor representa 57% da dívida consolidada total do município, que fechou o 1º quadrimestre deste ano em R$ 1.161.110.417.

A dívida com o INSS corresponde a valores pendentes de pagamento relativos ao período entre agosto de 1996 e março de 2017, segundo a Secretaria Municipal de Fazenda.

‘No transcorrer deste período, houve vários programas de incentivo ao pagamento – Refis Federal, oportunidades em que o município aderiu, e ao aderir, obrigatoriamente, ocorria o refinanciamento dos valores ainda em aberto, incidindo os cálculos de correção monetária, multas e juros”, comunicou a pasta, em nota.

A prefeitura paga essa dívida de forma parcelada, com R$ 923 mil por mês. No entanto, em audiência de prestação de contas realizada na última quarta-feira, a secretária da Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, afirmou que esses pagamentos resolvem apenas “uma pequena parte desse problema”.

“Eu acho que a gente tem de se aprofundar mais nisso e buscar entender se realmente esse valor é devido pelo município, se não tem nada de juro abusivo, se não tem nenhum pagamento que fizemos no passado que não foi abatido nessa conta, porque é um valor absurdo”, declarou.

A Secretaria de Fazenda informou que, a pedido de Chico, tem feito um levantamento de tudo que já foi pago com relação a esse débito, que compromete 1% da receita corrente líquida do município.

De acordo com a pasta, caso haja necessidade de maior aprofundamento, a prefeitura poderá contratar uma auditoria externa.

“A atual gestão, ao se posicionar com relação aos estudos que se propôs a fazer, manifesta a sua preocupação em entender os critérios adotados para a realização das cobranças efetuadas pela Receita Federal ao longo de todos estes anos, propugnando em prol do erário, para que isto resulte benefícios à população”, acrescentou.

Dívida

Ainda na casa do R$ 1 bilhão, a dívida consolidada de Americana preocupa a prefeitura. Simone apontou, no entanto, que houve uma redução no valor – caiu de R$ 1.174.340.195 no final de 2022 para R$ 1.161.110.417. Segundo ela, a atual gestão não tem dado causa para novas dívidas.

“Continua sendo um grande motivo de preocupação para nós, porque é uma dívida de 20 anos que a gente ainda vai carregar, porque são os parcelamentos, são os precatórios. Muito pouco a gente pode agir, de fato, para a gente diminuir essa dívida a curto prazo. Mas a redução, nesse quadrimestre, significa que o que temos contratualizado vem sendo pago”, disse.