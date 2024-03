Chico assina ordem de serviço para construção de UBS no Zanaga, em Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PL), assinou nesta terça-feira (19) uma ordem de serviço para a construção de uma nova UBS (Unidade Básica de Saúde) no Zanaga. O local será implantado na esquina entre as ruas Ribeiro Couto e Catulo da Paixão, com 251 m² de construção, onde era localizado o antigo Posto 10. A assinatura contou com a presença do vereador Juninho Dias (MDB).

A homologação da licitação para a obra foi publicada no Diário Oficial desta terça. Ao todo, o custo será de R$ 1.175.910,56, sendo que R$ 835 mil serão repassados pelo Governo do Estado, enquanto a prefeitura custeará R$ 340 mil. A construção da nova UBS faz parte do programa Qualivida/Saúde, por intermédio do ex-deputado federal Vanderlei Macris (PSDB).

A UBS terá consultório geral e ginecológico, salas de imunização, curativos, sala de espera com 21 cadeiras e farmácia.

“Vai melhorar muito o acesso dos moradores aos serviços gerais da atenção básica. Saúde é a nossa prioridade e não medimos esforços para garantir mais atendimento e melhor qualidade na assistência prestada”, disse Chico.

De acordo com a prefeitura, a nova unidade terá todos os serviços primários de saúde, como consultas médicas com profissionais clínico, pediatra e ginecologista, assim como procedimentos gerais de enfermagem.

Entre os trabalhos ofertados, também haverá aplicação de vacinas, exames laboratoriais e acompanhamento de pré-natal.

“O empenho da gestão tem sido crucial para que a nossa rede seja ampliada e fortalecida a cada dia. E isso representa total responsabilidade com a coisa pública e um sério compromisso de melhorar a qualidade de vida da nossa população”, ressaltou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.