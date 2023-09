Chico assina ordem de serviço para construção de dois novos reservatórios

Investimento nas duas obras é de R$ 8.459.000,01, com recursos próprios do DAE

Novos reservatórios terão capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros cada - Foto: Divulgação_Secom

O prefeito Chico Sardelli (PV) assinou a ordem de serviço para o início das obras de dois novos reservatórios em Americana nesta quarta-feira (20): o Centro de Reservação de Água do Parque Gramado (CR-16) e o do São Vito (CR-1). Os trabalhos devem começar na primeira quinzena de outubro, segundo o DAE (Departamento de Água e Esgoto).

Os novos reservatórios terão capacidade para armazenar 2,1 milhões de litros cada, montados com placas de aço vitrificado nas laterais. O investimento nas duas obras é de R$ 8.459.000,01, com recursos próprios da autarquia.

Na assinatura da ordem de serviço, Chico esteve acompanhado do vice-prefeito Odir Demarchi (PSD), do superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia, e do representante da empresa Eurotanks, vencedora da licitação para a montagem do reservatório, Guilherme Toscano.

“É com muita alegria que assinamos hoje mais essa obra importantíssima para garantir o abastecimento de água na cidade. Estamos dando mais um passo largo para virar a página da falta de água em Americana”, disse Chico.

“Em breve teremos mais um reservatório novo na cidade, levando água para milhares de moradores da região do Parque Gramado”, afirmou Odir.

As obras terão duas frentes na primeira etapa. Nos locais, começarão a ser feitas as fundações e a instalação e concretagem de estacas para execução da base que vai sustentar os tanques, importados da Áustria. Paralelamente, as peças dos reservatórios entrarão em produção também no país de origem.

“Trata-se de uma obra imprescindível nessas regiões. O novo reservatório do Parque Gramado abastecerá também bairros como o Parque da Liberdade, Mário Covas, Jardim da Paz, São Jerônimo e Balsa, que recebem hoje água do São Roque. No São Vito, ampliaremos a capacidade de armazenamento, atualmente de 1,6 milhão de litros”, explicou o superintendente do DAE, Carlos Cesar Gimenez Zappia.

A empresa Eurotanks é a mesma que executou os reservatórios do Jardim Ipiranga (CR-5), já entregue, e da Cidade Jardim (CR-6) e Vila Santa Catarina (CR-3), em fase final de obras. A previsão é de que as obras dos novos Centros de Reservação sejam concluídas em até 12 meses.