Chico assina decreto que altera carga dos enfermeiros para 30 horas semanais

Atualmente, a jornada é de 40 horas; mudança passa a valer a partir de 1º de fevereiro do ano que vem

Assinatura do decreto foi acompanhada por um grupo de profissionais e pelo presidente do sindicato – Foto: Leon Botão / Prefeitura de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), assinou, nesta terça-feira, decreto que estabelece a alteração na carga horária dos enfermeiros e técnicos em enfermagem da rede municipal para 30 horas semanais. Atualmente, a jornada é de 40 horas. A mudança, no entanto, só passa a valer a partir de 1º de fevereiro do ano que vem.

A assinatura do decreto foi acompanhada por um grupo de profissionais e pelo presidente do SSPM (Sindicato dos Servidores Públicos Municipais) de Americana, Antonio Bassan Forti. A aplicação das 30 horas está prevista em uma lei municipal de 2014 e o cumprimento foi reivindicado pela categoria por meio de protestos.

Em reportagem publicada pelo LIBERAL em junho, a administração municipal afirmou que para a implantação da jornada de 30 horas semanais seria necessário a contratação de 69 novos trabalhadores, o que representa uma despesa anual de aproximadamente R$ 4,5 milhões.

A alteração, segundo o Poder Público, levou em consideração que existe em andamento uma seleção pública para contratação desses profissionais por meio do Cismetro (Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Metropolitana de Campinas). O processo deve ser finalizado nos próximos meses. A prefeitura também lembrou que haverá um concurso público ainda neste ano – a prova vai abranger todos os setores da administração.

As discussões sobre a mudança se intensificaram em abril, com reuniões entre a Secretaria Municipal de Saúde e o sindicato dos servidores públicos municipais. “É um pedido justo e que vai resultar em melhores condições de trabalho aos profissionais, o que impacta diretamente na qualidade do atendimento da população”, afirmou Chico.