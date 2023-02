Chico aproveita visita de ministro e pede R$ 40 mi para três obras na cidade

A presença do ministro chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, na inauguração da ETA (Estação de Tratamento de Água) Santo Ângelo, em Nova Odessa, foi vista como uma oportunidade pelo prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), para pedir verbas ao Governo Federal para três obras, que juntas totalizariam R$ 40 milhões.

A primeira é a transformação da Gruta Dainese em um local de referência turística. O projeto, desenvolvido pela prefeitura e divulgado pelo LIBERAL em março em 2022, prevê as instalações de teleférico, ponte pênsil, mirante, concha acústica, área de alimentação, playground, ciclovia, pista de caminhada, academias ao ar livre, espaço pet e núcleo de educação ambiental. O valor da proposta não foi revelado.

Chico também pediu investimentos para as construções de um canal aberto no canteiro central da Avenida da Saúde e um piscinão nas proximidades da Avenida Nossa Senhora de Fátima. O objetivo é resolver os problemas de enchentes na região do Córrego do São Manoel.

Para sair do papel, o Executivo tem tentado, desde 2019, angariar fundos junto aos governos estadual e federal, já que o município não tem orçamento para fazer a obra – inicialmente estimada em R$ 9 milhões.

Por fim, a terceira demanda é sobre recapeamento de ruas. Segundo a prefeitura, a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) está realizando o levantamento de vias que necessitam de nova pavimentação.

“O Alexandre Padilha é meu amigo, eu o conheço há muito tempo, e também tem o deputado [federal] Alencar Santana (PT), eles estão abrindo as portas para a gente em um trabalho com Brasília para conseguir verbas”, disse Chico.

O chefe do Executivo americanense também revelou que a reforma do aeroporto de Americana, orçada em mais de R$ 690 mil e que será custeada pelo Governo Federal, está em fase final de licitação pela Infraero (Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária).