Chico anuncia R$ 2,2 milhões em novos equipamentos para o Hospital Municipal

Equipamentos serão destinados à estrutura atual do HM e também à futura unidade de oncologia

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou nesta terça-feira, em cerimônia no CCL (Centro de Cultura e Lazer), o investimento de R$ 2,2 milhões em novos equipamentos para o Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, entre eles um tomógrafo computadorizado.

O recurso foi intermediado pelo deputado Vanderlei Macris (PSDB) e pelo secretário da Casa Civil, Cauê Macris, junto à DRS-7 (Departamento Regional de Saúde), órgão vinculado à Secretaria Estadual da Saúde.

A lista de materiais ainda inclui mesas cirúrgicas, monitor fetal, camas hospitalares e cadeiras de rodas, entre outros.

Investimentos de R$ 2,2 milhões serão empregados na compra de um tomógrafo e outros itens – Foto: Marília Pierre / Prefeitura de Americana

Segundo o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, o governo estadual prometeu disponibilizar tudo para o município em até 120 dias. “Tudo que o hospital precisava, a gente pediu”, disse.

Os equipamentos serão destinados à estrutura atual do HM e também à futura Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia), que está em construção em área do prédio anexo do hospital.

Americana já contava com parte desses materiais, mas eles “estão se tornando obsoletos”, de acordo com Chico. “Além de substituí-los, vamos ampliar e qualificar o atendimento com novos itens antes indisponíveis”, declarou.