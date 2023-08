Chico anuncia instalação de empresa de montagem de aeronaves

A Tecnan, empresa de montagem de aeronaves, funcionará em um hangar do Aeroporto Municipal Augusto de Oliveira Salvação, em Americana. O anúncio foi feito pelo prefeito Chico Sardelli (PV) durante visita à 18ª edição da Labace, feira de aviação de negócios da América Latina, que reúne na capital paulista as principais fabricantes de aeronaves do mundo, fornecedores e prestadores de serviço do setor, além de proprietários e entusiastas do setor.

“A instalação da empresa em Americana vai reforçar o papel de nossa cidade no circuito da aviação nacional e trazer um incremento na arrecadação de impostos, já que estamos lidando com um produto que possui qualidade renomada e um alto valor de mercado”, afirmou o prefeito.

Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Rafael de Barros, a vinda da empresa proporcionará uma melhora não só na arrecadação de impostos, mas também na questão da tecnologia. “Isso abrirá as portas para que novas indústrias de ponta se interessem pelo município e atraiam profissionais altamente qualificados”, diz.

Também estavam presentes o vice-prefeito Odir Demarchi (PSD), o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico, Reginaldo Caetano, o diretor do Aeroporto de Americana, Levi Rossi, e os representantes da Tecnam, Gervasio Tanabe, Diego Cardama e Felipe Silveira.