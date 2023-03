Chico anuncia construção de praça de lazer com espaço pet no Mário Covas

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), anunciou nesta terça-feira (28) a construção de uma praça de lazer com espaço pet na região do bairro Mário Covas. O edital de abertura do processo licitatório para a execução da obra foi publicado no Diário Oficial do Município na mesma data.

Nova praça ficará na região do Mário Covas – Foto: Dener Chimelli / Prefeitura de Americana

A área destinada à construção pertence à prefeitura e fica na esquina das ruas Arnaldo Zapella e Francisco Carlos Maciel. A área contará com espaço pet, meia quadra de basquete, parque infantil, academia ao ar livre, pista para caminhada, bancos, mesas e iluminação de LED.

“Temos muito carinho pela região do Mário Covas, que agora ganhará um espaço de lazer para as famílias, além de espaço pet para os animais de estimação. Não mediremos esforços e seguiremos trabalhando por mais conquistas para a nossa população. Agradecemos mais uma vez ao ex-deputado Vanderlei Macris (PSDB) por este importante recurso”, ressaltou o prefeito.

Chico esteve nesta segunda-feira (28) no local onde a obra ocorrerá, acompanhado pelo vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), e os secretários municipais Fábio Renato de Oliveira (Meio Ambiente); Luiz Cezaretto (Habitação e Desenvolvimento Urbano); Vinicius Zerbetto (Gestão de Convênios) e Leon Botão (Comunicação e Tecnologia da Informação).

Ao todo, serão investidos R$ 626.635,95 mil, sendo R$ 500 mil de recursos provenientes da Secretaria Estadual de Habitação, intermediados por Macris, então deputado federal, e R$ 126.635,95 de contrapartida do município.