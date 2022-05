Cheiro de urina causa incômodo na Av. Carmine Feola

O gerente de uma loja de automóveis na Avenida Carmine Feola, em Americana, reclama do cheiro de urina que viria de uma empresa de banheiros químicos, na mesma avenida. De acordo com ele, o problema persiste há pelo menos quatro anos.

Ao LIBERAL, o gerente Marcos Paulo, 42, relatou que o material coletado pelos banheiros químicos é descartado e desce pela avenida, deixando mal odor.

Queixa indica que o descarte na via deixa cheiro incômodo – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Ainda de acordo com ele, após reclamações na prefeitura, o problema melhorou. No entanto, na última segunda o cheiro estaria insuportável. “Hoje é um dia desses que não dá para aguentar. O cliente entra, comenta do odor e a gente não tem o que fazer”.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A equipe de reportagem entrou em contato com a empresa, explicou sobre a reclamação, questionou como o descarte era realizado e se a informação do gerente procedia. Entretanto, até o fechamento desta edição, não recebeu resposta.

A coordenação da Vigilância Ambiental, da Prefeitura de Americana, foi questionada, e informou que não recebeu reclamação oficial sobre o assunto, mas que irá enviar um fiscal até o local para averiguação.