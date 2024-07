Cheios e precários, ecopontos chegam a recusar entulho em Americana

Ecoponto do Jardim da Paz, fechado - Foto: Gabriel Pitor/Liberal

Uma placa colocada na entrada do ecoponto do Jardim da Paz, em Americana, e encontrada pelo LIBERAL na última quarta-feira, já avisava quem chegava para tentar utilizar o espaço: “não estamos recebendo entulho”.

É possível ver, mesmo de fora, montanhas de materiais descartados que chegam a transbordar para um terreno ao lado. A cerca que delimita o local praticamente não existe mais, já que foi derrubada pelo próprio entulho.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Poderia ser um caso isolado e relacionado à demanda de uma região populosa do município, mas não é. No ecoponto da Avenida Carmine Feola, no bairro Catharina Zanaga, cones cercam a área de descarte, que está lotada.

Ecoponto na Avenida Carmine Feola, fechado – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

A reportagem visitou os nove ecopontos de Americana e constatou que os amontoados se repetem. As unidades ainda têm outros problemas que denunciam a situação precária dos ecopontos. Embora a iniciativa de implementar esses espaços seja importante para a sustentabilidade, a conservação e a demanda são desafios a serem enfrentados pelo poder público.

A frequência de descartes de grande volume tem dificultado a retirada dos materais dos ecopontos. Dos nove pontos em Americana, sete estavam cheios, com exceções ao do Werner Plaas/Machadinho e ao do Jardim da Mata.

Por vezes, nem mesmo a manutenção consegue melhorar a situação. O LIBERAL visitou o ecoponto do Antônio Zanaga no dia em que equipes retiraram parte do conteúdo. Ainda assim, a quantidade era grande e chegava próximo à entrada.

Ecoponto no Antonio Zanaga – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

No Jardim Guanabara foi feito um trabalho para “amontoar” tudo em um canto. Segundo uma funcionária, esse serviço é terceirizado e conta com seis caminhões e dois tratores, sendo que os materiais são levados para aterros com licença.

Além disso, somente em alguns ecopontos há contêineres para facilitar o descarte de galhos e objetos que podem contaminar o solo, o que, conforme a administração, são pontos onde as demandas são maiores e há preferência logística.

Ecoponto no Nova Carioba – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

“Os que não contam atualmente com contêiner, o material é retirado imediatamente e enviado ao aterro sanitário”, justificou a prefeitura.

Ao LIBERAL, a administração ainda explicou que houve um grande aumento dos descartes nos feriados prolongados e por isso teve um acúmulo maior, que já foi normalizado.

“Nos dias de manutenção para a retirada dos materiais, que é realizado semanalmente de forma de revezamento, para garantir a segurança dos munícipes, o ecoponto naquele dia fica fechado, sendo orientado a utilizar um local de descarte mais próximo. Todos os ecopontos de Americana serão verificados, mas vale ressaltar que são cercados, delimitando a área exclusiva para descarte”, completou o Executivo.

O cenário complica não só quem deseja utilizar, mas também quem trabalha com carretos e precisa levar entulhos até esses espaços. O autônomo Wilson Roberto de Barros Filho, 39, é um deles e reclamou que precisa percorrer um caminho maior para fazer os descartes no Werner Plaas/Machadinho.

“Atrapalha bastante o meu trabalho. Imagina ter de atravessar a cidade para levar entulho no Werner Plaas? Aumenta o gasto com gasolina, aumenta tudo”, disse.

Poças de esgoto em ecoponto no Mathiensen – Foto: Gabriel Pitor/Liberal

Ainda há outros problemas de conservação nos locais. Em vários deles, como no Antônio Zanaga, no Jardim da Paz e no Guanabara, parte das cercas que delimitam o terreno foi derrubada.

Isso seria explicado por criminosos que desejam furtar objetos ou por pessoas que querem descartar materiais fora do horário de funcionamento. A Gama (Guarda Municipal de Americana) orienta que essas ocorrências devem ser denunciadas por meio do telefone 153. Essas ações, às vezes, acabam trazendo outros problemas como incêndios — o que aconteceu no Guanabara em junho deste ano.

Ainda no Zanaga, o portão que fecha a entrada também é uma cerca avariada e de estrutura precária. De acordo com a prefeitura, um novo portão está sendo providenciado.

No ecoponto do Jardim dos Lírios, um vazamento de esgoto empoçou todo espaço e impediu o recebimento de alguns materiais. Segundo o DAE (Departamento de Água Esgoto), o problema foi resolvido.

A reportagem ainda recebeu reclamações de funcionários sobre falta de uniforme adequado, sendo que o último foi dado aos servidores há alguns anos. A administração rebateu e disse que fornece luvas e sapatos aos colaboradores, mas admitiu que existem estudos para fornecer uniformes.