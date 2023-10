Chapeiro conhecido pelo lanche Lobo Mau busca recomeço após perdas

João Marques da Silva acompanhado da cachorra Juma - Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Um dos responsáveis pelo sucesso do lanche no prato Lobo Mau em Americana, o conhecido chapeiro João Marques da Silva, de 61 anos, está em busca de recomeço. No ano passado, ele perdeu uma das pernas devido a complicações relacionadas à sua saúde, sofreu com a morte da mãe e da esposa e se viu obrigado a morar com um dos três filhos. Agora, tenta voltar à ativa.

Até o ano passado, ele era proprietário da lanchonete Lobo Uau, que começou suas atividades em 2019. Apesar das adversidades causadas pela pandemia da Covid-19, João lutou para manter a lanchonete de pé, enfrentando custos operacionais consideráveis.

Porém, em janeiro de 2022, o então empresário contraiu coranavírus pela segunda vez, resultando em uma internação de cinco meses.

No hospital, ele travou uma batalha contra a doença, que debilitou sua saúde a ponto de desenvolver erisipela nas pernas e, consequentemente, levou à amputação de uma delas acima do joelho.

“O encerramento da Lobo Uau foi uma decisão dolorosa, porque tinha o sonho de expandir o negócio com franquias. Tive alta depois de cinco meses. Passou um tempo, perdi minha mãe e, logo depois, minha esposa infartou e também morreu. Desde então, moro com meu filho”, afirma.

Antes de inaugurar a Lobo Uau, João teve um histórico de sucesso com lanchonetes. No ano de 1986, ele abriu o Beirute Lanches, introduzindo o pão sírio à cidade de Americana.

O cozinheiro continuou o caminho de empreendedor com o Cinco Sírios na Avenida Brasil, que se tornou um grande ponto de encontro. Por fim, ele teve a Oficina do Hot Dog, que marcou uma década de sucesso.

No entanto, o aumento da concorrência, a chegada de cadeias de fast food e, por último, a pandemia levaram João a encerrar a carreira com a Lobo Uau, sua última lanchonete.

Atualmente, o cozinheiro conta com a ajuda de familiares e amigos para seguir em frente. Ele está pleiteando a aposentadoria e lançou recentemente uma vaquinha online para arrecadar fundos e comprar um triciclo elétrico, que o permitirá retomar o trabalho.

“Minha intenção é usar o triciclo para vender pães caseiros com recheios variados, como salame, provolone e torresmo. Estou animado e otimista para recomeçar”. Para colaborar com a vaquinha, basta acessar este link.

Lobo Mau

João já apareceu em quadros de culinária na televisão, para ensinar a receita do Lobo Mau. De forma geral, o lanche leva pão de forma, maionese caseira, rodelas finas de tomate italiano, filé mignon e camadas de presunto e queijo. É envolto em uma omelete fina e servido em um refratário, imerso em molho de tomate caseiro – feito também com tomates italianos.