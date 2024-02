Cetesb multa Usina Ester em R$ 31,8 mil após despejo irregular em Americana

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou a agroindustriária Usina Ester, de Cosmópolis, em 900 Ufesp (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), equivalente a R$ 31,8 mil, por conta de um despejo irregular de água residuária gerada da lavagem de cana-de-açúcar no Córrego Jacutinga, no Pós-Represa, em Americana.

Moradores do Roseli Nunes reclamam de poluição de nascente pela Usina Ester – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

Além disso, a empresa terá de implantar sistemas de segurança nas áreas de aplicação de efluente de lavagem para evitar acidentes que possam atingir corpos hídricos e o meio ambiente. A informação foi confirmada pela companhia ao LIBERAL nesta quinta-feira (8) e a Usina Ester afirmou que apresentará defesa administrativa.

Conforme a reportagem noticiou no ano passado, a irregularidade foi flagrada em 21 de dezembro de 2023 pelos agentes de Americana e de Limeira da Cetesb após denúncia de moradores dos assentamentos Milton Santos, Monte Verde e Roseli Nunes, que usam a água do córrego para higiene e outros serviços.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O LIBERAL também foi ao local, no dia 28 de dezembro, e constatou que ao lado de um canavial havia um brejo com água de coloração amarelada-alaranjada e com forte cheiro. Essa água chegava a cair no córrego.

A água residuária da cana, se administrada incorretamente, pode contaminar a água potável, em processo semelhante ao esgoto.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

De acordo com a Cetesb, durante inspeção realizada no último dia 22, foram concluídos os trabalhos de limpeza tanto no trecho do córrego quanto na Represa Salto Grande, atingidos pelo despejo.

Por sua vez, a Prefeitura de Americana disse que não constatou traços de contaminantes no espelho d’água, mas foi solicitado à empresa um plano de contingência visando a mitigação de possíveis acidentes.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

A Usina Ester enviou à reportagem um vídeo do dia da inspeção e afirmou que a água da região está completamente limpa. “É possível observar inclusive peixes nadando, sinal que a água está limpa e saudável”, apontou a empresa.

Quanto à multa aplicada e demais exigências feitas pela Cetesb, a agroindustriária irá apresentar defesa administrativa.