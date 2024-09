Cetesb multa DAE de Americana em R$ 22,6 mil por ineficiência em tratamento de esgoto

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou o DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana no valor de 640 Ufesps (Unidades Fiscais do Estado de São Paulo), o equivalente a R$ 22,6 mil, por ineficiência no tratamento de esgoto da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Carioba. A sanção foi aplicada em 4 de julho deste ano.

Ao LIBERAL, a autarquia informou que, apesar dos problemas de operação, apresentou recurso e por isso a multa está em trâmite judicial com prazo para pagamento suspenso.

O órgão estadual realizou análises na ETE Carioba em 13 de maio deste ano para levantar o parâmetro DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio), que indica a quantidade de oxigênio consumida por bactérias para decompor a matéria orgânica presente na água.

Por lei, o limite de oxigênio necessário deve ser de até 60 mg/l ou a redução do esgoto no corpo hídrico precisa ser de no mínimo 80%. A estação apresentou uma demanda de 108 mg/l e eficiência de 58,9% na diminuição da carga poluidora.

Como a água é devolvida ao Rio Piracicaba após o processo de tratamento, a Cetesb multou o DAE.

Respostas

À reportagem, o órgão estadual afirmou que “acompanha o caso e adotará as ações administrativas necessárias para promover coleta e tratamento adequados dos esgotos gerados em Americana.”

Já a autarquia disse que “trata 100% dos efluentes que são coletados e afastados” até as três ETEs do município, sendo que a estação de Carioba é “a única que apresenta um menor índice de eficiência”. As outras duas ficam nas regiões da Praia Azul e do Jardim da Balsa.

Na semana passada, um vídeo sobre um suposto despejo de esgoto no Rio Piracicaba, no trecho em Americana, circulou nas redes sociais.

Nele pode ser visto o encontro de dois leitos com colorações distintas. Porém, segundo o DAE, as imagens mostram o deságue do Ribeirão Quilombo, que passa por várias cidades e recebe cargas de efluentes, no rio.

Ao LIBERAL, a Cetesb afirmou que não tem conhecimento do vídeo e que fará uma nova análise na ETE Carioba.

Esse não é o primeiro problema apontado pelo órgão estadual no saneamento básico de Americana. Em maio de 2024, a companhia cobrou que o DAE instalasse geradores de energia nas estações elevatórias para evitar despejos.

De acordo com a Cetesb, a autarquia apresentou um cronograma de adequação, que está sendo acompanhado.