Cetesb flagra despejo irregular em córrego no Pós-Represa, em Americana

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) apontou a agroindustriária Usina Ester, de Cosmópolis, como responsável por um despejo irregular de água residuária gerada da lavagem de cana-de-açúcar no Córrego Jacutinga, no Pós-Represa, em Americana.

Moradores guardaram garrafa com água residuária – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

A irregularidade foi flagrada pela companhia, que avalia aplicar medidas administrativas à empresa.

A Prefeitura de Americana também foi informada sobre o despejo e aguarda diagnósticos sobre uma possível contaminação do córrego, que estaria inviabilizando o uso da água pelos moradores dos assentamentos Milton Santos, Monte Verde e Roseli Nunes.

Ao LIBERAL, a Usina Ester confirmou um “vazamento de água residuária”, afirmou que tomou todas as providências necessárias e que está à disposição dos órgãos competentes.

Nesta quinta-feira (28), a reportagem foi até o local acompanhada de moradores do assentamento Roseli Nunes.

No primeiro ponto visitado, ao lado de um canavial, havia um brejo com água de coloração amarelada-alaranjada e com forte cheiro. Essa água chega a cair no córrego.

Já no segundo ponto, onde os residentes do assentamento buscavam água para uso próprio, como limpeza e banho, a coloração da água é normal, mas há o mesmo cheiro forte do primeiro ponto.

A água residuária da cana, se administrada incorretamente, pode contaminar a água potável, em processo semelhante ao esgoto.

Os moradores da região contaram à reportagem que chegaram a encontrar peixes mortos e que tiveram de solicitar ao DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana mais caminhões para abastecimento dos assentamentos.

“O DAE estava vindo uma vez por semana, agora vem duas vezes porque não dá mais para usar a água do córrego. A água está amarela, fedida. Faz até mal”, disse Wilza Carla Mendes, 48, moradora e coordenadora do Roseli Nunes. Ela guardou em uma garrafa a água residuária que chega ao córrego.

Após questionamento do LIBERAL, a Cetesb disse que as agências de Americana e de Limeira foram acionadas pela Gama (Guarda Municipal de Americana) no último dia 21 e que após inspeção, foi constatado “o lançamento de água residuária de lavagem de cana no Córrego Jacutinga”, que desagua no Rio Jaguari.

A companhia afirmou que, no dia, não foram encontrados peixes mortos e informou “que está sendo analisada medida administrativa cabível contra a empresa.”

Por sua vez, a Usina Ester destacou que tomou todas as providências necessárias e que comunicou a situação à Cetesb.

No dia da inspeção do despejo, a usina foi impedida de tomar medidas devido à perícia, mas que após a avaliação tomou providências em consenso com a companhia e “que, aparentemente, a situação foi normalizada.”

Porém, a Cetesb afirmou que “a empresa conteve parte do efluente e instalou diques para contenção”, mas as medidas “não foram suficientes”.

A Prefeitura de Americana confirmou que o DAE recebeu solicitações para enviar mais caminhões para abastecimento dos assentamentos.

O GPA (Grupo de Proteção Ambiental) efetuou vistoria na área e preparou um diagnóstico a ser analisado.

Caso seja constatada contaminação do córrego, a administração irá acionar a Usina Ester para que ela apresente um PRAD (Plano de Recuperação de Área Degradada) à Secretaria de Meio Ambiente.