Cetesb emite licença para aterro em Americana

A Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) emitiu esta semana a LO (Licença de Operação) definitiva para o aterro sanitário construído pela Engep Pavimentação na região do Salto Grande, em Americana. Alvo de polêmicas, o empreendimento funcionava desde o final do ano passado com uma licença “precária”, de apenas seis meses. Com documento, a empresa conseguiu firmar um contrato emergencial para receber o lixo da cidade. Agora, o local tem autorização para receber resíduos até junho de 2023.

A concessão do documento significa que o órgão estadual atestou a viabilidade ambiental e verificou, ao longo da construção, o cumprimento das exigências feitas durante o processo de licenciamento.

A área licenciada é chamada de fases 1 e parte da fase 2, o que significa que a empresa pretende ampliar o aterro. A área liberada para receber lixo da cidade tem mais de 250 mil metros quadrados. Foto: Arquivo / O Liberal

A construção do aterro é questionada em duas ações judiciais, com argumentos que vão desde a proximidade com o aeroporto municipal até a existência de uma área de proteção ambiental. Em ambos os casos, a Justiça indeferiu os pedidos de liminar (decisão provisória) para que a operação fosse suspensa até o julgamento da situação.

Na Câmara, o empreendimento recebeu críticas, sobretudo de vereadores que integram a Comissão Especial de Estudos e Acompanhamento para a despoluição da Represa do Salto Grande.

Em uma audiência pública realizada abril de 2017 pelo legislativo, o gerente técnico da Engep, Delmo Conti Pescuma, afirmou que o aterro não representa risco ambiental.

“Nós andamos pela área e vimos que não existe nenhum corpo hídrico num raio de 300 metros do local, mas, de qualquer forma, caso haja, existe todo um processo de tratamento. Todo fundo de vala recebe um tratamento que o torna praticamente impermeável. O lençol freático está a 17 metros de profundidade e a vala está a dez metros, isso torna impossível uma contaminação ao solo e principalmente não oferece risco à represa do Salto Grande”, defendeu.